有原航平の“流出”で問われるソフトバンクの底力　高木豊さん「14勝なくなる…本当の強さを見たいね」　日本ハム復帰が有力

有原航平の日本ハム復帰が有力となる中、来季はリーグ3連覇に挑むソフトバンク・小久保裕紀監督

ソフトバンクから自由契約となり、去就が注目されていた有原航平が日本ハムに復帰することが有力となった。12月25日にスポーツ紙を中心に一斉に報じられた。

有原は早大から2014年ドラフト1位で日本ハムに入団。15年に新人王、19年に最多勝を獲得した右腕は、20年オフにポスティングシステムを利用して、メジャー移籍。レンジャーズで2年過ごした後、23年に日本球界復帰。ソフトバンクに入団した。

ソフトバンクでは10勝、14勝、14勝と安定して白星を挙げ、昨季と今季は伊藤大海（日本ハム）と最多勝を分け合った。今季はパ・リーグの覇権を激しく争ったソフトバンクと日本ハム。単純計算で14勝分の増減となる。

豊富な戦力を誇る日本一軍団と言えど、エース格のライバルチームへの“流出”は痛恨だ。現役時代は大洋（現DeNA）、日本ハムでプレーし、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者で活躍する高木豊氏は、12月26日までに更新した自身のYouTubeチャンネルで「14勝できる投手って、そうそういない。非常に大きな痛手にはなる」と論じた。

高木氏は自由契約のタイミングで、退団は覚悟していたのではという見方を示した上で「抜けるだけ抜けて、補強がまだソフトバンクはできてないのかなという印象を受ける」と指摘。今年の日本シリーズで、セ・リーグ独走Vの阪神を4勝1敗で下したソフトバンクを見て「来年も強いぞ」と確信したが、古巣復帰となれば「日本ハムを超えるために、どうしたらいいのかを考えないといけない」と率直な思いを明かした。