「年々イケメン」サッカー日本代表・上田綺世、モデル美人妻とのクリスマスショットに「ビジュ良すぎ」
サッカー日本代表の上田綺世さんは12月26日、自身のInstagramを更新。モデル美人妻とのクリスマスショットを披露しました。
【写真】上田綺世、モデル美人妻とのクリスマス
「なんて可愛い上田夫妻」上田選手は「メリークリスマス」とつづり、9枚の写真を載せています。妻でモデルの由布菜月さんと2人でクリスマスケーキにかぶりつこうとしている写真や由布さんが撮影した上田さんの姿など、夫婦で過ごしたクリスマスを披露。オランダのサッカーチーム、エールディヴィジ・AZアルクマールのチームメート、毎熊晟矢選手とのプリクラのようなスリーショットも公開しています。
コメントでは「かわいすぎ！！」「なんて可愛い上田夫妻、ずっと幸せでいてください」「プリクラ最高！」「なっちゃんと一緒に大きな口開けてクリスマスケーキ食べてるの愛おしすぎます」「ゆふちゃんきゃわいい」「上田家の養子、毎熊さんが良い味出してます」「綺世かんわい！！」「綺世が年々イケメンになっていく、、、笑」「上田夫婦最高すぎます」「カワ癒し夫婦」「めちゃめちゃビジュが良すぎてる」と称賛の声が多数寄せられています。
「お似合いすぎて泣く」今年の2月には、自身のInstagramで結婚3周年を記念する夫婦ショットを披露している上田選手。オランダの街を2人で並んで歩く後ろ姿やモノクロツーショットなど、雑誌の誌面を飾るようなおしゃれな写真ばかり。この投稿にファンからは「オシャレすぎて死ぬ！」「綺世さんどれもカッコ良すぎです‼」「これからもお幸せに」「お似合いすぎて泣く」「癒し系夫婦」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
