¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó»àµî¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯¡Ö·²¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Â©»Ò¡¦¹¯Ê¿¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿Éã¤Î¡ÈÀ¸¤ÍÍ¡É
¡Ö¤³¤Î1½µ´Ö¡¢¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¤í¤¯¤ËÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢»ä¤Ï°å¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼Â´¶¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤½¤¦Ä¹¤¯»ý¤¿¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´é¤âÁé¤»»Ï¤á¤Æ¡×ºòÇ¯11·î¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿Éã¡¦¥â¥ê¥¿¥¯¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó
¡¡'25Ç¯1·î28Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤ò¤·¤¿ÍâÆü¡¢¼«Âð¤ÇÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡È¥â¥ê¥¿¥¯¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ç»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¡¢·ÐºÑ³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£'23Ç¯Ëö¤Ë¸¶È¯ÉÔÌÀ¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¤òÂ³¤±¡¢¤Þ¤µ¤ËË´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤Þ¤Ç»Å»ö¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡¿¹±Ê¤µ¤ó¤Î»à¤«¤é¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯¨¡¡£
¡¡Â©»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹±Ê¹¯Ê¿¤µ¤ó¤Ë¡¢Éã¿Æ¤¬¡È¤¬¤ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬ÉÂÌ¾¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë1¤«·î¤¯¤é¤¤Á°¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Èá¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¶Ã¤¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹¯Ê¿¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Æ®ÉÂÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢Éã»Ò¤Î´Ø·¸À¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÂ±¡ÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ç»ä¤¬¼Â²È¤ËÌá¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë²¿¤«¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ¼±¤»¤º¡¢¶ËÎÏ¡¢ÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤â¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤ò¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï¹¯Ê¿¤µ¤ó¤â¡ÖÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤Ï¼¡Âè¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¸¤ÇÍ¾Ì¿Àë¹ð¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´°¼£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÙ¤ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ËÜ¿Í¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤È´¤¯¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤À¤È»×¤¤¡¢Éã¤Î¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Éã¤È¤Î»×¤¤½Ð
¡¡Éã¤È¤Î°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢
¡ÖÉã¤Ï¼«Í³¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£ºÊ»Ò¤¬¤¢¤Ã¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸³è¤ÏÆÈ¿ÈÃËÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡£Éã¤Ï·²¤ì¤ë¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ðËÜÅª¤ËÊì¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤«¡¢1¿Í¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â²È¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ëè½µËö¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñÏÃ¤âÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢'18Ç¯¤´¤í¤«¤é²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤Ë»ä¤¬ÆÈÎ©¤ò¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤¬Á°¸å¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë»þ»ö¥Í¥¿¤ò»¨ÃÌ¤·¤¿¤ê¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÀ¯¼£·ÐºÑ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³ô¤äÀ¯¼£¤ÎÏÃ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÏÃÂê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Í¾Ì¿3¤«·î¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÌó1Ç¯Á°¡£²ÈÂ²¤Ï³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âµã¤Êø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¤ËÍè¤ë¤Ù¤Æü¤¬Íè¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ù¤¤¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Âç³Ø¤Î¥¼¥ß¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Î¥¼¥ßÀ¸¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë¤Ï½Ð¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ù¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹¯Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢²áµî¤ËÉã¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¡£Ä¾ÀÜ¡¢²¿¤«¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤Î¼«³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Éã»Ò¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤â¡£¿¹±Ê¤µ¤ó¤Î°ä»Ö¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£