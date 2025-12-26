井上尚弥は200グラムアンダーで前日計量パス！ あすピカソ戦へ日本時間9時から「公開計量」
プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の前日計量が26日、リヤド市内で非公開で行われ、全選手が無事にパスした。このあと現地時間午後3時（日本時間同9時）から一般公開での計量ショーが開かれる。
主催する米リング誌がXで計量結果を公表したもので、メインの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチは統一王者・井上尚弥（32＝大橋、31勝27KO）がリミットより200グラム軽い55.1キロ（121.5ポンド）でパス。挑戦者のWBC同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ、32勝17KO1敗）は400グラム軽い54.9キロ（121.1ポンド）だった。
スーパーバンタム級転向初戦に臨むWBA＆WBC＆WBO同級1位の中谷潤人（27＝M.T、31勝24KO）は55.2キロ（121.6ポンド）でパス。対戦相手のWBO同級10位セバスチャン・エルナンデス（25＝メキシコ、20勝18KO）は54.8キロ（120.8ポンド）でクリアした。
また、IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチは3階級制覇に挑む同級6位の寺地拳四朗（33＝BMB、25勝16KO2敗）がリミットより200グラム軽い51.9キロ（114.5ポンド）、王者ウィリバルド・ガルシア（36＝メキシコ、23勝13KO6敗2分け1無効試合）は51.7キロ（113.9ポンド）でともにパスした。
アンダーカードのライト級10回戦は前日本王者・今永虎雅（26＝大橋、9勝5KO）がリミットより100グラム軽い61.1キロ（134.6ポンド）、対戦相手のWBO世界スーパーフェザー級10位エリドソン・ガルシア（31＝ドミニカ共和国、22勝14KO1敗）は61.0キロ（134.5ポンド）でパス。スーパーフェザー級8回戦に臨む堤麗斗（23＝志成、3勝2KO）は58.8キロ（129.7ポンド）、対戦相手のレオバルド・キンタナ（23＝メキシコ、12勝5KO1敗）は58.7キロ（129.5ポンド）だった。