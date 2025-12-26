米トレーディングカード大手のＴｏｐｐｓ（トップス）が２５日（日本時間２６日）に公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「キケ・ヘルナンデスとドジャースが、クリスマス休暇のサプライズで家族を驚かせた これがすべてだ」として、キケ・ヘルナンデス内野手、ウィル・クライン投手、ジャック・ドライヤー投手が今年初めに南カリフォルニアを襲った山火事で被害を受けた家族のもとを訪れた動画を投稿した。

背中に「ＫＩＫＥ ＣＲＡＵＳ」の名前と８番が書かれた青の「キケ・クロース」に扮装し、赤白のバットを肩に担いだキケが「被害を受けたご家族に少しでも喜びを届けたいと思っています。ウィルとジャックを連れてきました」として大のドジャースファンでコレクターでもある家族を訪れた。

ドアをノックして「ホッホッホ、メリークリスマス！」とやって来たキケ・クロース一行に子どもたちは大喜び。プレゼントから３人のカードが出てくると、直筆サインで手渡した。家族のひとりは「彼は挑戦的なヒーローだから本当にアメージングだった」と感激。キケ・クロースも「僕自身もここへ来てみんなと一緒にいられて本当に興奮した」と振り返った。

フォロワーからは「ドジャースはフィールドの内外で最高だ！」「素晴らしい！」などとコメントが寄せられた。