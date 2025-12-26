俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が25日、Instagramを更新。サンタのコスプレ姿で無邪気にほほえむ写真を複数枚公開し、「照れてるところが可愛い！」「女神」など、反響が寄せられている。

【映像】“10kg減”の本田望結＆サンタコス姿（複数カット）

これまでにも、「まさに氷上の天使！」「やっぱスケートしてる時が一番やね!!」などのコメントが寄せられた、スケートリンクで優雅にポーズを決める動画や、「カッコいいーーー！」「りりしい」「勇ましい」と絶賛の声が寄せられた、アニメの世界観を表現したアイスショーでの『鬼滅の刃』の隊服姿などをInstagramに投稿していた本田。

21歳の誕生日を報告した2025年6月2日の更新では、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と、体の変化について明かし話題になっていた。

「かわいすぎんだろぉぉぉぉぉぉぉ」サンタコスにファン絶賛

12月25日には、「メリークリスマス」とつづり、サンタの衣装に身を包んだコスプレ姿で無邪気にほほえむ写真を複数枚披露した。

この投稿にも、「かわいすぎんだろぉぉぉぉぉぉぉ」「とても綺麗で美しい」「めっちゃ似合ってる！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）