村上宗隆選手のホワイトソックス入りが決まりました。当初予想されていた大型・長期契約と比較すると意外性はあったかもしれませんが、村上選手にとって、ホワイトソックスというチームはぴったりだと思います。

現在、ホワイトソックスはチームを再建中です。2021年にア・リーグ中地区を制していますが、その後は2位、4位、そして2024年シーズンは地区最下位の5位。2024年は、20世紀以降のMLB史上最多となる121敗（41勝121敗）を記録しています。

さらに、2025年も102敗を喫して２年連続で地区最下位となりました。近年稀に見るひどい成績で話題になりましたが、その理由は、中位チームの戦力の不安定さに起因するところが大きいと思います。

メジャーでは、「強豪」と言われるチーム以外は、低迷と躍進を繰り返す傾向があります。チームが低迷すると、思い切って若手の選手を起用することができるので、いい選手が育ちやすく、チーム成績も上向きになる。その成長した選手は、予算が潤沢なチームに引き抜かれてしまうこともありますね。しかしその資金があり、チームが優勝を目指せる状況ならば、他チームからいい選手を獲得することもできます。

私がNHK BSの『ワースポ×MLB』でキャスターをつとめていた頃は、ホワイトソックスは成績の乱高下が激しいチームだという印象がありました(なんだかスワローズに似ているような)。もちろん有望な若手が育って、そこにいい選手が入ってきて優勝を狙えるシーズンもある。つまり、今のチームは苦しい状態ですが、これから優勝を狙えるチームに育つ可能性があるということです。

低迷が続くイメージがあるかもしれませんが、実は2025年のオールスターゲーム後のホワイトソックスは、メジャー全体で見ても投打ともに真ん中くらいに位置する成績でした。更にシーズンを通しても、ポジティブな要素がとても多かったと思います。その代表的な例が、大型内野手のコルソン・モンゴメリー選手の台頭、レッドソックスからトレードで移籍してきたカイル・ティール捕手です。

2人とも2002年生まれの23歳。25歳の村上選手より年下ですが、チームを引っ張る活躍を見せています。さらにホワイトソックスは、2026年のドラフト全体1位指名の権利を持っているので、さらなる戦力強化にも期待できますね。



そんなチームに、村上選手が加わります。ここ2、3年のホワイトソックスには、"ザ・ホームランバッター"という選手がいません。2023年には、ルイス・ロバートJr.選手が38本塁打を記録していますが、ケガをしてから成績は下降しています。

村上選手に期待されているのは、やはりホームランでしょう。ホームスタジアムはフェンスが低く、メジャーでは珍しい左右対称の球場です。パークファクターでも、数年前までは「打者有利」とされていました。

右にも左にも打てる村上選手なので、ポジティブな要素になるのではないでしょうか。ただ、この球場は風が強いので、それがどう働くかですね。同じく内野手で主に三塁を守るミゲル・バルガス選手は、村上選手と同級生の右打者。このあたりをどう起用していくのかも見どころのひとつです。

さて、今回の契約内容については、「速球への対応に不安要素があるがイマイチ」「三振率が高い」といった点が、チームに大型契約をためらわせたという現地の報道もありますね。

村上選手はここ数年、バットなどを変えながら打撃の試行錯誤を続けていましたから、思うような成績が出なかった時期もあったと思います。しかし21年や22年の成績を改めて見ると、もちろん速球にも十分に対応できます。数字だけでは測れない部分が大きいかもしれません。

状態が苦しいチームで起用が続けば、メジャーの野球に慣れるのも早くなる可能性が高くなります。やはり選手にとっては、試合に出続けることが一番大事。そう考えるとホワイトソックスは、メジャー初挑戦の村上選手にとって最高のチームなのかもしれません。

ホワイトソックスに所属する日本人選手は4人目となります。その中には、前ヤクルト監督の高津臣吾さんもいます。高津さんは、手塩にかけた村上選手がなじみのチームに行くことを「うれしい」と話していました。

さらに、井口資仁さんは2005年にワールドシリーズを経験しています。現地のホワイトソックスファンによれば、井口さんが日本から移籍した当時を振り返り、「日本人が来たおかげで88年ぶりに世界一になった。だから何というわけではないが、どこか期待してしまう」とのことです。村上選手も、きっと現地で歓迎されることでしょう。

村上選手にはぜひ、メジャーを代表するホームランバッターになってほしいです。1年目は20本塁打、高望みするのならば30本以上を期待しています。

村上選手の前途に幸あれ！

