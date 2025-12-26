『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』がディズニープラスで全話独占配信中。

人気ゲーム「ディズニー ツイステッドワンダーランド」のリリースから時を経て、再びゲーム第1章の物語を演じることになったボイスキャスト陣。最終話が配信されたばかりのいま、ケイト・ダイヤモンドのボイスキャストを務める小林竜之に、改めてアニメーションへの想いを聞いた。

――アニメーション制作が決まった時のお気持ちはいかがでしたか？

「すごく驚きましたし、約5年前に収録したゲーム第１章のお話をもう一度できるんだということに感動を覚えました。ハーツラビュル寮のボイスキャストのみんなとも『楽しみだね』『ワクワクするね』と喜びを分かち合ったりして、早く収録に参加したいなとずっと思っていました」

――アニメーションならではの注目ポイントはいかがでしょうか？

「雄剣が現実世界の日本から＜ツイステッドワンダーランド＞に迷い込むシーンの移り変わりや、映像の美しさにぜひ注目してほしいです。あと、魔法を使うシーンがすごくて！ゲームをプレイされている方は期待されていた部分だと思いますし、アニメーションから新たに作品に触れていただく方にもおすすめしたいポイントですね。ストーリーも、ゲームでは描かれていなかった彼らの日常がたくさん描かれていますので、ぜひお楽しみください」

――ケイトが登場するシーンのお気に入りは？

「やっぱり、ケイトのユニーク魔法『スプリット・カード』のシーンです！エフェクトや音の表現も素敵ですし、アニメーションになると『こんなに分身していたんだ！』と感動しました。実は、ケイトの分身体は１体ずつそれぞれ収録させていただいているんです。台詞や声色に変化を付けて演じているので、ぜひその部分にも注目していただきたいです」

――久しぶりにゲーム第1章の物語を演じてみていかがでしたか？

「ゲームだと最近はケイトの熱い部分が見えることが増えてきていますが、原点に立ち返ってみて、当時は気づけなかったんですけど、意外とさっぱりしているというか、ちょっとした冷たさみたいなものを感じて。『こんなにつかみどころがない子だったんだ』というのはすごく感じました」

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』ケイト・ダイヤモンド(CV：小林竜之) (C)2025 DISNEY ENTERPRISES, INC.

――普段は明るいケイトに少し影が垣間見える瞬間が印象的ですが、演じる上ではどのようなことを意識されているのでしょうか？

「あまりやりすぎると嫌味な先輩に見えてしまうと思うので、バランスをうまく取れるように考えながら演じました。エースやデュースへの接し方と、リドルやトレイへの接し方ではまた違う表情を見せるので、場に応じた匙加減を意識しています。ケイトの心情を細かく演じられるように研究したので、ぜひ注目していただきたいです」

――アニメーションには、現実世界から＜ツイステッドワンダーランド＞に迷い込んだ高校生の円満雄剣が登場しますが、彼の存在はどんな変化をもたらしましたか？

「雄剣は誠実で真面目で、曲がったことが嫌いなキャラクター。そういう彼がハーツラビュル寮生たちと関わっていくのは新鮮でした。初期のケイトは飄々としていて、あまり他人の意見に流されないタイプだったと思うのですが、雄剣が登場したことで心を動かされちゃって。彼が持つ芯の強さに胸を打たれるところはありましたね。ケイトとしても、ゲームの時とは違った心の揺れ動きが、たくさんあったんじゃないかなって思います」

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』 (C)2025 DISNEY ENTERPRISES, INC.

――ハーツラビュル寮の魅力はいかがでしょうか？

「エースとデュースはすぐ喧嘩するけど、なんだかんだ仲間意識があったり、リドルの厳格さの中にはどこか寂しさも感じたりして。それぞれの信念があって、すごく人間らしさを感じます。バラバラそうに見えて実は団結力が強いところも魅力で、そういったドラマも見ていただけたら嬉しいです」

――＜ハートの女王＞の法律で気になるルールはありますか？

「第153条で夜に飲むお茶は紅茶ではなくハーブティーにしなきゃいけないという内容のルールがあるんですけど、＜ハートの女王＞の法律ってよくわからないものが多い中で、これは体のことを考えてくれて『癒されて眠れよ』みたいな、優しいメッセージがあるのかなと考えたら面白くて印象に残っています」

――もしご自身が＜ツイステッドワンダーランド＞の世界に入ったら、どの寮に入ってみたいですか？

「僕はポムフィオーレ寮に入ってみたいです。美の追求をしたいですし、落ち着いて学園生活を送れそうなので。あと、行ってみたい場所で言うと『熱砂の国』。ああいう世界観を一度見てみたいです」

――最終話まで配信中ということで、これから全話一気見される方もいらっしゃるかと思います。最後に、これからアニメーションをご覧になる方へメッセージをお願いします

「ゲームをプレイされている方も、アニメーションから『ディズニー ツイステッドワンダーランド』という作品を知る方も、みんなが楽しめる内容になっています。魔法の描かれ方もすごく細かくて、特にユニーク魔法を使うシーンは鳥肌が立つくらい感動しました。映像と音楽、キャラクターの動き、すべてに注目して楽しんでいただきたいです」

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』 (C)2025 DISNEY ENTERPRISES, INC.

文＝HOMINIS編集部

■『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」 ディズニープラスで独占配信中

■第1話・第2話がディズニープラス公式YouTubeチャンネルにて期間限定無料配信中【2026年2月6日(金)16:59 まで】

