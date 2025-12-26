iiyama PC、第13世代Coreプロセッサ搭載ノートPCに着脱式バッテリー採用モデル
ユニットコムは12月25日、「iiyama PC」ブランドにおけるノートPC新製品として、着脱式バッテリーを採用したモデルを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
一般的なノートPCにはバッテリーの着脱に専門的な知識が必要な製品も多いが、外装を開けることなくツール不要でバッテリーを交換できるよう工夫した製品。バッテリーが経年劣化・消耗した際には交換品を用意することでかんたんに交換でき、長期間にわたって安心して利用できるという。
○STYLE-14FH130-i7-UH4X
STYLE-14FH130-i7-UH4X
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i7-1355U
メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 8GB(8GB×1)
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：インテル統合グラフィックス
ディスプレイ：14型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
価格：134,800円
