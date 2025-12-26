衝撃ヘアにどよめき…TREASURE・ヒョンソク、“YG愛”全開の坊主姿に反響続々「発想が天才」【PHOTO】

TREASURE・ヒョンソクが、衝撃的なヘアスタイルを披露した。

ヒョンソクは、12月25日に仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催された「2025 SBS歌謡大典」に出演。会場で披露した新しいヘアスタイルが大きな話題を呼んでいる。

ヒョンソクは、金髪の坊主ヘアをベースに、青や紫などのカラーでさまざまな模様を描いた個性的なスタイルを完成させた。

何より注目を集めたのは、所属事務所YGエンターテインメントのロゴを大胆にデザインとして取り入れていた点だ。YGを象徴するロゴがサイドに刻まれ、強烈なインパクトを残した。

斬新なヘアスタイルにメタリックフレームのサングラスやメッシュ素材の黒マスクなどのアイテムが加わり、ヒョンソクならではの圧倒的カリスマを放っている。

（写真提供＝OSEN）ヒョンソク

彼のヘアスタイルを見たファンからは「イカつくて最高」「最先端すぎる」「発想が天才」「めっちゃ似合ってる！」など、称賛のコメントがSNS上で相次いでいる。

なお、ヒョンソクが所属するTREASUREは、12月29日に日本テレビ系『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』、31日にTBS系『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』に出演し、日本の年末を盛り上げる。