普段使いにも最適な『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE』公式グッズの販売が決定！

BTS・JIN初のソロファンコンサートツアーの幕開けとなった韓国公演を映画化した『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE』の公式商品の販売が決定した。

【写真】日本女性がJINにキスを試みた決定的瞬間

ソロアーティストとして揺るぎない存在感を示しているJIN。本作はツアーの幕開けを飾った韓国・高陽市の高陽総合運動場補助競技場にて行われた公演の模様を収録している。

ソロアルバム『Happy』『Echo』の収録曲、さらにBTSのヒットメドレーまで、臨場感あふれるステージが映画館で新たに繰り広げられる。加えて、本作のために特別編集した未公開のビハインド映像も収録しているほか、映画館限定の特典映像として”撮影OK”の時間を含むグリーティング映像が映画本編の前に上映される。

今回、2026年1月2日（金）より全国公開となる本作の鑑賞の記念に欠かせない公式商品の販売が決定。PROGRAM BOOKには未公開写真やライブの小道具などの写真を収めた全32ページにわたるフォトブック、JINのアイデアも反映された今回のファンコンサートの企画過程や舞台裏を語るインタビューペーパー、さらにJINの写真を使用したフォトカード1種が封入された超豪華版となっている。

そして、日常使いもおすすめのボールペン、Tシャツ、トートバッグといった見逃せないアイテムも。さらに、劇場限定として映画のキービジュアルを施したポップコーンバッグも販売となる。こちらには購入特典として、ステージに立つJINの写真を収めた「チェキ風フォトカード（全2種ランダム）」がもらえる。

エイベックス・フィルムレーベルズ

© BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。