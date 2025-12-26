【12/28から】『もち吉』福袋、予約受付/ 約14,000円分を10,800円など、あられ･せんべいを詰め合わせた2種

米菓の製造と販売を手がける「もち吉」は、2025年12月28日午後9時から、「もち吉ネット本店」にて福袋のオンライン予約受付を開始する。

福袋は、あられ･せんべいを詰め合わせた重量約5.32kgの「壱万円 金の福袋」、あられ･せんべいのほか甘味も含む「三千円福袋」の2種。いずれもオンラインで予約を受け付ける。

「壱万円 金の福袋」はオンライン限定で販売。「三千円福袋」は、2026年1月2日から、全国の直売店などで店頭販売も行う(一部店舗を除く)。いずれも数量限定。販売概要は以下の通り。

〈「もち吉」福袋、販売概要〉

◆「壱万円 金の福袋」税込10,800円

もち吉ネット本店のみで販売する福袋。店頭では販売しない。横幅57cm×高さ38cmの金の袋に、総重量約5.32kgのあられ･せんべいを詰め合わせた。「いなりあげもち」や「ちょこあられ」などの変わり種もセット予定。約14,000円相当。

送料は無料で、4,500袋の数量限定で販売する。福袋の中身は異なる場合があるとしている。袋全体のサイズは、横幅57cm×高さ38cm×マチ31cm。

「いなりあげもち」

「ちょこあられ」

【予約開始日】2025年12月28日(日)午後9時から

【発送】2026年1月6日(火)より順次発送

【販売場所】もち吉ネット本店「壱万円福袋販売ページ」

※販売ページは、2025年12月28日(日)夕方ごろからアクセス可能

「壱万円 金の福袋」

◆「三千円福袋」税込3,400円

人気のあられ･せんべいや、もち吉特製「きなこもち」などの甘味をセットした福袋。保冷機能がついた“レジかごサイズ”のバッグに詰めて提供する。食べ終わった後はエコバッグとしても使えるとしている。約4,400円相当。

「きなこもち」は、なめらかな餅に北海道産大豆を使ったほんのり甘いきな粉をまぶして食べる、もち吉こだわりの商品。

こちらも同様に12月28日午後9時から、もち吉ネット本店で予約を受け付ける。2026年1月2日からは、直営店舗で店頭販売も行う。計30,000袋の数量限定で販売。なお、福袋の中身は異なる場合があるとしている。

オンライン購入の場合は送料がかかり、料金は660円から。配送地域により送料が異なる。福袋のサイズは、横幅37cm×高さ24.5cm×マチ21cm。

「きなこもち」

【予約開始日】2025年12月28日(日)午後9時から

【発送】2026年1月6日(火)より順次発送

【店頭販売の開始日】2026年1月2日(金)各店舗オープン時間より

※オープン時間は各店舗により異なる

【販売場所】

･もち吉ネット本店「三千円福袋販売ページ」

※販売ページは、2025年12月28日(日)夕方ごろからアクセス可能

･もち吉直売店･直営店: 226店舗

※FC脇町店(徳島県美馬市)、FC四国中央店(愛媛県四国中央市)、長門店(山口県 長門市)の3店舗を除く

「三千円福袋」

■「もち吉ネット本店」

■「もち吉」店舗一覧ページ

もち吉、福袋2種を展開