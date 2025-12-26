BLACKPINK¡¢SHIBUYA109¤È¥³¥é¥Ü¡ªÅìµþ¡¦Âçºå¤ËPOP-UP STOREÅÐ¾ì¡õ¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è³«ºÅ
BLACKPINK¤ÈSHIBUYA109¤¬¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢¡È¥®¥ê¥®¥ê¡É¹¶¤á¤¿Ä©È¯°áÁõ
³ô¼°²ñ¼ÒSHIBUYA109¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖSHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢BLACKPINK¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖBLACKPINK in SHIBUYA109¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢BLACKPINK¤Î¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Èó¸ø³«¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´ÛÆâ³°¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢POP-UP STORE¤¬Åìµþ¡¦Âçºå¤Î2¥«½ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ£¸¶¥Ò¥í¥·»á¤¬¼çºË¤¹¤ëfragment¤ÈBLACKPINK¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¡¢Åìµþ²ñ¾ì¤Ç¤ÏSHIBUYA109¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¸ÂÄê¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢POP-UP STORE¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢´ÛÆâ³°¤Ë¤Ï¡ÖBLACKPINK in SHIBUYA109¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Âç·¿¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤ä½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Î³¹Æ¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ÇËÜ´ë²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆ°²è¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖBLACKPINK POP-UP STORE¡×¥ª¡¼¥×¥ó
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖBLACKPINK¡×¤ÎPOP-UP STORE¤¬Åìµþ¡¦Âçºå¤Î2¥«½ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÆ£¸¶¥Ò¥í¥·»á¤¬¼çºË¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Öfragment¡×¤ÈBLACKPINK¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Åìµþ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤SHIBUYA109¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Åìµþ²ñ¾ì¤ÏSHIBUYA109½ÂÃ«Å¹ ÃÏ²¼1³¬ DISP!!!¡Ê2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ë¡£Âçºå²ñ¾ì¤ÏSHIBUYA109°¤ÇÜÌîÅ¹ DISP!!!¡Ê2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¹ØÆþÀ©¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨º®»¨»þ¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤ÇÆþ¾ìÀ©¸Â¤ò¼Â»Ü
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È
´ÛÆâ¤Ç3000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÊB3²£·¿¡¿Á´1¼ï¡¦·×8Ì¾¡Ë¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡£±þÊçÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥ì¥·¡¼¥È²èÁü¤òÁ÷¿®¤·¤Æ±þÊç¤Ç¤¤ë¡£
¢¨¥ì¥·¡¼¥È¹ç»»²Ä
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¦POP-UP STORE¤ÏÂÐ¾Ý³°
¢¸ÂÄê¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢ÊªÈÎÅ¹ÊÞ¡§1²ñ·×3000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¡¦°û¿©Å¹ÊÞ¡§1²ñ·×1000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¸ÂÄê¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
£SNS¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
SHIBUYA109¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç±þÊç²ÄÇ½¡£ÃêÁª¤ÇPOP-UP STORE¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤LINE¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁüÇÛÉÛ
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¤¬SHIBUYA109¸ø¼°LINE¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÆþÅ¹Í½Ìó¤äÃêÁªÈÎÇä¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ°ÆÆâ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£