¡Ö8¿Í¤Î¤Ï¤º¤¬1¿Í¤¤¤Ê¤¤¡×Stray Kids¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¿Í¿ô¥ß¥¹¡É¡Ä¥Õ¥¡¥ó¹³µÄ¤Ç¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼Õºá
¥«¥Ê¥À¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤ª²Û»Ò¡Ö¥Ú¥Ú¥í¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×Stray Kids¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅÜ¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ü³°¤ÎStray Kids¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢郄¶¶³¤¿Í¤ÈÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
Stray Kids¤Ï8¿ÍÁÈ¤À¤¬¡¢¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
ºÇ¶á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤¿¡Ö¥Ú¥Ú¥í¡ßStray Kids¡×¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï7¿Í¤À¤±¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ï¥ó¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥Õ¥¡¥ó¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ú¥í¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËStray Kids¤Î¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥ê¥Î¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¹¥ó¥ß¥ó¡¢¥¢¥¤¥¨¥ó¤¬¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢STAY¡ÊStray Kids¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤¿¤Á¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥Ú¥Ú¥í¤Ï¥Ï¥ó¡¦¥¸¥½¥ó¡Ê¥Ï¥ó¤ÎËÜÌ¾¡Ë¤òÂº½Å¤»¤è¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢¥í¥Ã¥Æ¥¦¥§¥ë¥Õ¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥Ï¥ó¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤é½ü³°¤·¤¿ÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¡¢¤µ¤é¤Ë7¿Í¤Î¤ß¤¬É½µ¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Î²ó¼ý¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î½¤Àµ¤òµá¤á¤¿¡£
¥í¥Ã¥Æ¥¦¥§¥ë¥Õ¡¼¥ÉÂ¦¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤ò¼õ¤±¤ÆÄ¾¤Á¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¡Ö¥«¥Ê¥ÀÃÏ°è¤Ç12·î¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ú¥í¡ßStray Kids¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¡¢¥Ï¥ó¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ1Ê¬¤´¤í¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö³ÎÇ§¸å¤¹¤°¤Ë¡¢¥Ï¥ó¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã°ÆÆâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¹ðÃÎ¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ï¥ó¤µ¤ó¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÉÔÊØ¤Èº®Íð¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¥í¥Ã¥Æ¥¦¥§¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ï¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î²þ½¤¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÀµÚ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÂÖ¤Ï¤Ê¤ª¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢Stray Kids¤Ï¥Ú¥Ú¥í¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤À¡£