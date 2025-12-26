【天下一品】ロゴ入り箸付き『YEARどんぶり』、今年も登場/「家麺セット」も販売

中華そば専門チェーン「天下一品」は、公式オンラインショップにて「YEARどんぶり2025」の予約販売を開始した。

「YEARどんぶり」は、2019年から毎年、1年の締めくくりとして販売している記念どんぶり。各年を象徴するデザインで作製しており、2024年は“楽しさと幸せの象徴”として「黄色」のどんぶりを販売した。

2025年のテーマは「紡ぐ」「繋ぐ」。ファン向け企画「こってりビール部」や「お子様のおしごと体験」などで、顧客との触れ合いができた1年と総括し、また新たな絆を作っていきたいという想いを込めたという。

「YEARどんぶり2025」の全体カラーにはピンク色を、裏面の焼き付けカラーに藍色を採用した。ロゴ入り箸(1膳)とセットで販売し、価格は税込8,800円(送料無料)。

公式オンラインショップでは、「家麺こってり」をセットした商品も販売。いずれも発送は、商品の準備ができ次第行うとしている。

〈「YEARどんぶり2025」概要〉

どんぶりの全体カラーには、「愛情ややさしさ、絆を深める色」としてピンク色を採用。裏面の焼き付けカラーには、「信頼できる関係や誠実さを表わす色」として藍色を選んだ。

どんぶりの側面には、京都･桜凛堂の一筆龍絵師･手島啓輔氏が手がけた縁起物の「一筆龍」のほか、「明日もお待ちしてます。」の文字を入れている。また今年のテーマを受け、「こってりが紡ぐ、天下一品の絆 こってりが繋ぐ、笑顔の絆」のメッセージを刻んだという。

京都・桜凛堂の一筆龍絵師・手島啓輔氏が手がけた“一筆龍”

内側のメッセージ

高台内側には、「令和7年」「2025」の文字。またどんぶりの外側には、手を繋ぐマークもデザインした。

どんぶり裏側

手を繋ぐマーク

〈販売概要〉

◆「YEARどんぶり2025」税込8,800円(送料無料)

【セット内容】

･「YEARどんぶり2025」1個

･「ロゴ入り箸」1膳

「YEARどんぶり2025」

◆「YEARどんぶり2025家麺セット」税込10,000円(送料無料)

【セット内容】

･「YEARどんぶり2025」1個

･「ロゴ入り箸」1膳

･「家麺こってり」4食

「YEARどんぶり2025 家麺セット」

