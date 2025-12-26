「不満だったの？」と誤解されるクリスマスデートの感想９パターン
「クリスマスどうだった？」と彼氏に聞かれたら、気の利いた言葉を返したくて、ついつい焦ってしまうもの。とはいえ、言い方を誤ると、かえって地雷を踏むかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性230名に聞いたアンケートを参考に「『不満だったの？』と誤解されるクリスマスデートの感想」をご紹介します。
【１】「終わったことはともかく、年末年始は…」とはやばやと話題を変える
「余韻に浸るとかはないんだ…となんかガッカリ」（20代男性）というように、いくら過ぎたイベントだとはいえ、ロクに振り返りもせず「次」のことばかり考えるのは、あまりにそっけないでしょう。本音はともかく、「楽しい時間をありがとう」としおらしくしてみせたほうが、彼氏も満足してくれそうです。
【２】「来年は私がプランを立てるよ」とお役御免を言い渡す
「俺の案じゃダメだと言われたようで、イラッ！」（10代男性）というように、「次は自分が」と申し出るのは、彼氏の負担軽減のためだとしても、真意が伝わりにくいようです。先に相手へのねぎらいを十分に述べておけば、今年のデートを否定したわけではないとわかってもらえるでしょう。
【３】「結局、毎年同じ感じになっちゃうね」とダメ出しする
「がんばった挙げ句に去年と一緒とか言われて、全部が無駄に思えた」（20代男性）というように、「代わり映えがしない」は、「退屈」と同じ意味に取られてしまうようです。「今年も来られて嬉しかった」と前向きな言い方に変えて、思い違いされないようにしましょう。
【４】「○○ちゃんみたいに、素敵なホテルに泊まりたかった」と他人と比較する
「仕事や収入が違うカップルと比べられても困ります！」（20代男性）というように、安易に友達を引き合いに出すのは避けたほうが無難でしょう。「私たちもいつか行こう！」と願望を語る言い方であれば、彼氏も奮起するかもしれません。
【５】「実を言うと、フレンチは苦手で…」といまさらな不満をこぼす
「『苦労して予約取ったのに！』と思わず言い返しました」（20代男性）というように、あとから不平を漏らすのも、ルール違反だと思われそうです。来年のために好みを伝えておくのも大事ですが、少し時間を置いてから話したほうがいいでしょう。
【６】「あなたはどうだった？」と質問し返す
「感想を言いたがらないのは、イマイチだったってことでしょ」（10代男性）というように、自分の回答を後回しにすると、ヘンに早合点されてしまうおそれがあります。「楽しかったよね！」と同意を求める形で話を振れば、誤解されないでしょう。
【７】「超よかった！いままでで最高！」とわざとらしく絶賛する
「あまり大げさに喜ばれると、それほどじゃないだろ…と逆にしらける」（20代男性）というように、ポジティブな言葉を並べ立てすぎても、嘘と見抜かれてしまうようです。ただし、「あんな夜景は初めて！」などと的を絞れば、大仰に表現しても大丈夫でしょう。
【８】「まあまあかな」と上から目線で評価を下す
「期待通りじゃなかったのかもしれないけど、『何様？』と言いたくなる」（10代男性）というように、自分が「もてなされる側」であることを前提にした口ぶりは、怒りを買ってしまうようです。彼氏がプランを考えてくれたのなら、まずは精一杯の感謝を伝えましょう。
【９】「とにかく人が多くて疲れた！」と真っ先にマイナス面に言及する
「開口一番、残念な感想が出てきたら、一番印象に残ってるのがそこかよ！とカチンとくる」（10代男性）というように、最初に口に出す言葉には気を付けたほうがよさそうです。否定的な意見はインパクトが強いので、言うとしても控えめな表現を選びましょう。
「楽しかった！」と喜んでもらえることを、とにかく男性は期待しているようです。シンプルな言葉で喜びや感謝を伝えるだけでも十分でしょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年8月6日から13日まで
対象：合計230名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
