カズレーザーとお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が２６日までに更新された。

「【ネタ分析】Ｍ−１グランプリ２０２５を振り返る！」というというタイトルで投稿された動画内で、今年の「Ｍ−１」で一番面白かったネタについて語った。

松陰寺からの「誰が一番面白かった？」という問いに「優勝は真空ジェシカかなと思いました」と回答したカズレーザー。しかし「でも真空ジェシカはミスがあったんで。ツカミで失敗したなって思いましたね」と続けた。

カズレーザーは真空ジェシカが披露した「ペーパードライバー講習」のネタを振り返り、「あのボケって、マジでＭー１史上一番面白かった」と絶賛。「理由もちゃんとあって。あのボケって誰でもやっていいじゃないですか？」と前置きし「誰がやってもウケるぐらいめっちゃわかりやすいボケなんですよ。全員がやって全員がウケる可能性のあるボケをだれも出してないってことは、その時点で全員が真空ジェシカの下になる。だからそこはもっと評価すべきだと思う」と個人の見解を述べた。