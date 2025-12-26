【学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-姫崎莉波】 2026年1月28日より順次展開予定

　BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-姫崎莉波」を2026年1月28日より順次展開する。

　本景品は「学園アイドルマスター」よりアイドル「姫崎莉波」をプライズフィギュア化。2025年2月のシーズンイベントで登場したハッピーミルフィーユ衣装姿で立体化されている。

　ゲーム内のカードイラストを元に立体化され、バレンタインにあったキュートな衣装が再現されている。

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.