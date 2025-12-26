プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-姫崎莉波」が2026年1月28日より順次展開
BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-姫崎莉波」を2026年1月28日より順次展開する。
本景品は「学園アイドルマスター」よりアイドル「姫崎莉波」をプライズフィギュア化。2025年2月のシーズンイベントで登場したハッピーミルフィーユ衣装姿で立体化されている。
ゲーム内のカードイラストを元に立体化され、バレンタインにあったキュートな衣装が再現されている。
2025年2月のシーズンイベントで登場した、ハッピーミルフィーユ衣装を着用した姫崎莉波、十王星南、篠澤 広がフィギュアになってクレーンゲームに登場🍫
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.