31日大晦日から1月1日元日にかけて、寒気が流れ込むでしょう。日本海側を中心に雪が降り、初日の出が見られるのは、太平洋側が中心になりそうです。また、Uターンが予想される4日(日)も、強い寒気が流れ込み、雪の降り方が強まる所があるでしょう。移動を考えられている方は、最新の予報を確認するようにしてください。

大晦日から元日は日本海側で雪

上空1,500メートル付近のマイナス6℃の寒気は、降水があれば、平地で雪になる目安です。

28日(日)から30日(火)は、寒気の流れ込みが、一旦弱まります。広い範囲で晴れて、大掃除日和になるしょう。お餅つきなどで、外で火を使うこともあると思いますが、空気が乾燥しますので、火の取り扱いに気を付けてください。





31日(水・大晦日)は、マイナス6℃の寒気が北日本と、東日本から西日本の日本海側に流れ込みます。2026年1月1日(木・元日)は、太平洋側も寒気に覆われそうです。このため、31日(水・大晦日)と1日(木・元日)は日本海側を中心に雪が降り、降り方が強まる所があるでしょう。晴れる太平洋側も風が強めに吹き、厳しい寒さになりそうです。

2026年1月1日の天気 初日の出が見られるのは?

日の出の時間に晴れて、初日の出を楽しめるのは、太平洋側が中心になるでしょう。

ただ、太平洋側も標高の高い所では雪が舞ったり、路面が凍っている可能性があります。平地で雪が降っていなくても、初日の出を車で、山や見晴らしの良い標高の高い所に見に行く際は、冬用タイヤの装着や、チェーンなど事前の準備を徹底し、無理のない運転と計画をお願いします。



主な地点の日の出の時間

札幌は、 7時06分

仙台は、 6時53分

新潟は、 7時00分

東京は、 6時51分 (1年で1番遅い)

名古屋は、7時01分

大阪は、 7時05分

福岡は、 7時23分

1月4日(日)Uターン時 雪による交通への影響に注意

1月4日(日)から再び強い寒気が流れ込みます。日本海側を中心に雪の降り方が強まり、風が強く吹き、荒れた天気になるおそれがあります。帰省先や旅行先からのUターンのタイミングに重なるため、車の立ち往生や、公共交通機関のダイヤの乱れなどにお気をつけください。



1月5日(月)、多くの方の仕事始めは、日本海側では雪が続くでしょう。晴れる太平洋側も、厳しい寒さになりそうです。

路面の凍結 特に注意すべき所は

雪や雨が降って濡れた路面は、気温が下がると、凍結してしまいます。中でも、路面の凍結に注意が必要なのは、次の4か所です。



(1)橋や歩道橋の上は、地面の熱が伝わりにくく、風通しが良いので、凍結しやすくなります。特に、ふぶいている時は、他の所よりも風が強く、視界が悪いうえに、凍結しやすいので、かなり危険です。

(2)トンネルの中と外では、路面状態が大きく違うことがあります。トンネルの出入り口では路面の凍結により、急にハンドルを取られないよう、十分、スピードを落として運転しましょう。

(3)交差点やカーブも、近づく前に、十分にスピードを落とすことが大切です。ハンドルを切ったまま、ブレーキを踏むと、とても滑りやすくなります。また、加速する時も、交差点やカーブを曲がり切ってから、アクセルを踏みましょう。

(4)日陰は、いったん路面が凍結すると、完全にとけるまでに時間がかかります。建物の北側など、日陰になりやすい道を通る際は、十分にお気をつけください。