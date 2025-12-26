第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大は２６日、相模原市の相模原キャンパス陸上競技場で、１６人の登録メンバーから外れた選手による１万メートル学内記録会（非公認記録の手動計測）を行った。登録メンバーに勢いを与えるという意味で「箱根駅伝０区」と呼ばれるレース。年間通じても最も強い風が吹いた厳しい条件で、榲山一颯（すぎやま・いぶき、１年）が２９分３６秒２でトップを取った。

エースで主将の黒田朝日（４年）ら登録メンバーは、この日、各自のペースで走り、練習終了後は「０区」を懸命に駆けるチームメートを応援した。

「ここまで順調です。この時期、登録メンバー１６人のうち、１人か２人は故障している年もありましたが、今回は１６人全員が元気です。誰を起用するか、２９日の区間登録をどうするか、じっくりと考えます」と原晋監督（５８）は落ち着いた表情で話した。

今大会に向けて指揮官は「輝け大作戦」を発令。「箱根駅伝を走る１０人だけではなく、控え選手、マネジャー、チーム全員が、それぞれの立場で一番星のように輝いてほしい」と作戦の意図を説明する。「現時点で『輝け指数』は８５％。レース当日、１００％になるでしょう」と原監督は前向きに話した。

今季の学生３大駅伝初戦の出雲駅伝（１０月）は国学院大が快勝し、同２戦の全日本大学駅伝（１１月）は駒大が完勝した。昨季の箱根駅伝は青学大が大会新記録で圧勝した。直近の３大駅伝を制した３校と、登録選手上位１０人の１万メートル平均タイムが２７分台のスピードを持つ中大が「４強」として第１０２回箱根駅伝の優勝候補に挙がる。

大一番まで、いよいよ、１週間となった。