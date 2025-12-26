スリリングな一面 うまく操れた時の喜び

今夏、筆者はマクラーレン・アルトゥーラを駆って英国のスランドウ・サーキットを初めて全開走行した際、最初のシケインで芝生に飛び出すという、控えめに言っても「トラックリミット違反」と呼ぶべきアクシデントを起こしてしまった。

ハンドルを握る側ではひどい感覚と大きな音を聞いたが、カメラに映った映像はそれほど劇的なものではなかった。そして幸いなことに、車体には傷ひとつなかった。



プライドは傷ついたが、評判は傷つかずに済んだ。この出来事はアルトゥーラの驚異的な速さと、その性能をいかに軽々と引き出せてしまうかを如実に示している。少しでも注意を怠れば、確実に不意を突かれるのだ。

約1年前に大幅な改良を受けたアルトゥーラは、純粋な性能面において、公道でもサーキットでも、スーパーカーらしいエキサイティングな体験を提供してくれる。だが、それ以上に特筆すべきは、能力の幅広さだ。

EVモードでは街中を静かに、無害に走り回れる。サスペンションの柔軟性は、快適なファミリーカーにも引けを取らない。

こうした穏やかな特性は、時に誤った安心感をもたらす。先日スランダウで経験したアクシデントがその一例だ。さらにその前日、雨の田舎道ではギアを4速に入れていてもタイヤが空転した。

その体験が筆者の心拍数に与えた影響は実に魅力的で、高揚感あるものだった。手に汗握るスリリングな側面こそが、アルトゥーラの魅力をさらに引き立て、うまく操れた時の喜びを倍増させてくれるのだ。