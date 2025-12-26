INNISFREE、福袋で年末年始♡最大50%OFF＆限定セット登場

INNISFREE（イニスフリー）が2025年12月26日0時より公式オンラインストアで年末年始のBIG EVENTを開催♡全品最大50%OFFのセールに加え、新製品や人気美容液を詰め込んだ福袋も登場。2026年を健やかで潤いに満ちた肌で迎えたい方にぴったりのチャンスです♪数量限定なので、早めのチェックがおすすめです。

ちゅるん肌セットで潤いチャージ



ちゅるん肌セット

潤いあふれるみずみずしい肌を目指すなら「ちゅるん肌セット」♡価格は9,990円（税込）。

ロングセラーの導入美容液やレチノール×PDRNラインの美容液・化粧水、6枚のマスクシートに加え、グリーンティー系のクリームやミルクエッセンストナーなど、フルラインで肌を健やかに整えます。

ファーストトライアルにも愛用中の方にも嬉しい充実の内容です。

つるたま肌セットで明るくハリのある肌へ



つるたま肌セット

パッと明るい印象のつるんとしたたまご肌を目指すなら「つるたま肌セット」♡価格は6,600円（税込）。

夜はレチノール×CICAで集中アプローチ、朝はビタミンC×緑茶酵素で透明感を引き出す、朝ビタ夜レチの習慣を叶えるセットです。

ゲルマスクはビタミンCかレチノールシカから選べるので、自分の肌悩みに合わせてチョイス可能です。

うるもち肌セットで潤いバリアを満たす



うるもち肌セット

乾燥が気になる季節におすすめの「うるもち肌セット」♡価格は3,300円（税込）。グリーンティーラインのバタークリームが肌を密封し、スーパーグリーンティー™×セラミドで潤いバリアを強化。

美容液由来のマスクシートやミニサンプル付きで、最新アイテムをお得に試せます。2026年の肌をうるもちに整えるセットです。

INNISFREE福袋で新年の美肌をスタート



年末年始のBIG EVENTで登場するINNISFREE（イニスフリー）の福袋は、ちゅるん肌セット（9,990円）、つるたま肌セット（6,600円）、うるもち肌セット（3,300円）と価格帯で選べる3種類♡

人気美容液やマスク、クリームが揃い、2026年を健やかで潤いに満ちた肌で迎えられるチャンスです♪数量限定、売り切れ次第終了なのでお早めにチェックしてみてください。