シンガーソングライターのAnly（28）が26日、自身のSNSを更新。第1子出産を報告した。

Anlyは「先日出産しました 私の人生にフワッフワのニューヒューマンが登場」と書き出し、第1子出産を報告。

「お腹に命がやってきてから体調不良等を理由にライブやイベントの出演を辞退させていただいたりと多くの方々にご対応頂きました 心から感謝しております」と周囲のサポートに感謝した。

そして「活動量が減ったにも関わらず私の存在を忘れないでいてくれたリスナーの皆さん 本当にありがとうございます」とファンへ呼びかけ、「来年3月から沖縄でのライブやイベント出演の予定があります ギター抱えてみなさんに会える日が楽しみです 引き続き音楽を届けていきますのでよろしくお願いします！」と結んだ。

1997年1月20日生まれ、沖縄県出身のAnlyは、2015年11月にシングル「太陽に笑え」でメジャーデビュー。同曲はフジテレビ系ドラマ「サイレーン 刑事×彼女×完全悪女」の主題歌に採用された。アニ「NARUTO―ナルト―疾風伝」OPテーマの「カラノココロ」など、ドラマ、アニメ主題歌を多数手がける。

私生活では24年5月に結婚を発表した。