【現夫クリスマスプレゼント昔話】ノルマ100個！「え、ムリ」【第10話まんが】#ママスタショート

写真拡大 (全2枚)

街はクリスマスムード一色。年内最後のビッグイベント・クリスマスのお楽しみといえば「プレゼント交換」ではないでしょうか。ママたちが経験した、現夫との「クリスマスプレゼント」に関するエピソードを紹介します。



今回は、彼（現夫）から出されたクリスマスのお題にまつわるエピソード。

彼「クリスマスまでに、お互いの好きなトコ、100個書こうぜ」

若さゆえのハートフル（黒歴史）エピソード。わざわざノートを用意して、初々しいですね。受け取ったノートを持ち帰り、開いてみたもののペンが進まない彼女。

彼女の心の声「……あと98個……」

2個（笑）。クリスマスまで数日あるから、なんとかなるなる！　クリスマス当日、期待に胸を膨らませた彼は……。

彼「えっ、少なっ！！」

彼女のノートに書かれた彼の好きなところはたったの3つ。1個増えましたね！（そういうことじゃない）

彼のノートにはびっしり書かれていたのだそうですが、彼女はロクに読んでいないのだとか。この2人、逆にお似合いでは（笑）？

クリスマスプレゼントにまつわるエピソード、みなさんもありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部