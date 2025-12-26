【現夫クリスマスプレゼント昔話】ノルマ100個！「え、ムリ」【第10話まんが】#ママスタショート
街はクリスマスムード一色。年内最後のビッグイベント・クリスマスのお楽しみといえば「プレゼント交換」ではないでしょうか。ママたちが経験した、現夫との「クリスマスプレゼント」に関するエピソードを紹介します。
今回は、彼（現夫）から出されたクリスマスのお題にまつわるエピソード。
彼「クリスマスまでに、お互いの好きなトコ、100個書こうぜ」
若さゆえのハートフル（黒歴史）エピソード。わざわざノートを用意して、初々しいですね。受け取ったノートを持ち帰り、開いてみたもののペンが進まない彼女。
彼女の心の声「……あと98個……」
2個（笑）。クリスマスまで数日あるから、なんとかなるなる！ クリスマス当日、期待に胸を膨らませた彼は……。
彼「えっ、少なっ！！」
彼女のノートに書かれた彼の好きなところはたったの3つ。1個増えましたね！（そういうことじゃない）
彼のノートにはびっしり書かれていたのだそうですが、彼女はロクに読んでいないのだとか。この2人、逆にお似合いでは（笑）？
クリスマスプレゼントにまつわるエピソード、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
