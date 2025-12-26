¡Ö±³¤À¤í¡Ä¡×à³Ú²°¤Î¿åÆ»¿åá¤¬¤Ö°û¤ß¡Ä¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡Ö¥¬¥Á!?¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡×¡Ö¥³¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¼ê¤Ç¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¥Í¥¿¤Ã¤Æ¤ª¤â¤¦¤¸¤ã¤ó¡©¡×
¡¡OL¤Î¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖOLiDOL¡ª(¤ª¤ê¤É¤ë¡ª)¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿¾×·âÅª¤Ê±ÇÁü¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖOL¥¢¥¤¥É¥ë¡¢µëÎÁÆüÁ°¤Ï¤ª¶âÌµ¤µ¤¹¤®¤Æ³Ú²°¤Î¿åÆ»¿å°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¸ø¼°X¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢1ËÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡Æ°²è¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢³Ú²°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÀöÌÌÂæ¤Î¿åÆ»¿å¤òà¤¬¤Ö°û¤ßá¤¹¤ë»Ñ¤¬¡£¥³¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢Î¾¼ê¤Ç¿å¤ò¤¹¤¯¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¬¥Á¡ª¡©¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤Ã¡ª¡©¡×¡Ö±³¤À¤í¡Ä¥¢¥¤¥É¥ë¤¬³Ú²°¤Ç¿åÆ»¿å°û¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¼¡¼ÀäÂÐ¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¥³¥Ã¥×¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¼ê¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤Æ°û¤ß¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ£ºé¤Í¤Í¤â¡Ö¥Í¥¿¤Ã¤Æ¤ª¤â¤¦¤¸¤ã¤ó¡©¤³¤Î»Ò¤¿¤Á°ûÎÁ¿å¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë°û¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎX¤Ç¥ê¥×¥é¥¤¤·¤¿¡£¡¡OLiDOL¡ª¤Ï2025Ç¯9·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Ê¿Æü¤ÏOL¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ê¤«¤Á¤ã¡¢°¦À¥¤â¤¢¡¢Ë¾·î¤Í¤à¡¢²ÆÌÜ¥Ë¥³¥é¡¢Æ£ºé¤Í¤Í¡¢¼¶¤â¤°¡¢ÅÄÃæ¤Î7Ì¾¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¤ä¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ´À°¤Þ¤Ç¡¢7¿Í¤Î¤ß¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£