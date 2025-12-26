「音楽の収入だけに左右されたくなかった」元19・けんじが実業家になった理由　人生を変えたダウンタウン浜田雅功ともう1人の恩人

かつて“青春の代弁者”として多くの若者に愛されたユニット「19」。 そのボーカルとして人気を博したけんじ（岡平健治）は解散後、音楽の世界だけでなく実業家としても成功を収めている。 不動産業、飲食業、出版業――。その肩書きは一見華やかだが、根底にあるのはたったひとつの想いだった。（前後編の後編）

【画像】自身が手がけたハワイアンカフェで笑うけんじ

実業家になったのは「仲間を守るため」

1999年、多くの若者が口ずさむほど大ヒットした19の『あの紙ヒコーキ くもり空わって』。惜しまれながらも19は解散し、別々の道を歩むことになった岡平健治（現在はけんじとして活動、以降けんじ）、岩瀬敬吾、ビジュアルプロデュースと作詞を担当していた326。中でも最年少だったけんじは現在、実業家としての顔も持ち合わせている。





けんじがなぜ実業家としての道を選んだのか。それは好きな音楽を自分が好きなように続けるためだという。「音楽の収入だけに左右されたくなかったんです。どうしても“業界の政治”っていうものがあって。そこに飲み込まれて、音楽を嫌いになったり、食べていけなくなったりするのは嫌だった。そういう仲間の姿もたくさん見てきたので、実業家として成功したほうが、バンドメンバーを守れるって思ったんです」

音楽を嫌いにならないために、仲間を守るためにはどうしたらいいか……その答えは“自分で稼げる力”を身につけることだった。それからけんじは、投資を始めるようになったという。



「19の頃に稼いだお金を投資にまわしたんです。やっていくうちにだんだん軌道に乗り始めて、気づいたら仕事が広がり、不動産や飲食、出版の事業も始めました。今いるこのビルも土地から買って建てたものなんです。正直、田舎で土地買って大豪邸に住むのもいいかなって思ったけど、やっぱり仲間のことを一番に考えたかったから、東京にビルを購入しました」



音楽家と実業家――まったく別の道へ進んだように見えるが、原動力は常に「誰かのため」。その人に対しての想いは違う業種でありながらも変わらなかった。

不動産の原点は「恩人」からの学び

音楽一筋で生きてきた彼が、どのようにして投資や実業家としての知識を学んでいったのか。そのきっかけは、東京で出会った一人の女性・小林さんという恩人の存在だった。



「広島から上京して、初めて部屋を借りたときの大家さんが小林さんでした。36歳年上で、干支も血液型も同じ。不思議な縁を感じましたね。19として売れたあともずっと気にかけてくれて、僕にとっては『東京のお母さん』みたいな人でした」



彼女との出会いはアパートの敷地で自分のバイクの整備をしているときだった。みかんと温かいお茶を持って現れた小林さん。その時のことを鮮明に覚えていると話す。



「初めて会ったとき“何でも言ってくださいね！”って挨拶したら、本当に何でも頼まれるようになって（笑）。電球を替えたり、下水道を見たり、運転手をやったり。『俺、紅白歌合戦出てるんだけどなぁ…』なんて下水道見てる時に思ったりもしました（笑）。喧嘩もしましたけど、本当に可愛がってもらいました」



その手伝いの中で、自然と不動産の知識やお金の管理の仕組みを学んでいったという。



「最初はちんぷんかんぷんだったけど、一緒に帳簿を見たり現場に行ったりしているうちに、自分もやってみたいと思えるようになった。銀行の方が小林さんの家に来て話を聞くことがあったのですが、『けんじも隣で一緒に話聞いておきな』って言ってくれて、意味不明だった言葉がだんだんと理解できるようになって。それがなんだか楽しかったんですよね」

そうくしゃっと笑いながら「今の僕があるのは彼女のおかげ」と誇らしそうに話した。19で得た収入も小林さんが管理していたそうだ。



「小林さんは僕のギャラ（が入った通帳を）を神棚に入れて管理してました。『あんたまだ若いんだからダメ』って言って（笑）。当時の僕だったら欲しいバイクだったり、何か別なことに稼いだお金をつかっちゃって散財していたと思うので、今考えるとありがたいことですよね」



そうしてまとまったお金を投資に回し、現在の生活を手にいれた。お金に不自由なく生活を送れているのは、今は天国にいる小林さんのおかげだと微笑みながら重ねて感謝を述べていた。

「浜田さんがいなければ、今の僕はいない」

彼の人生の転機を聞く上で、「今の自分をつくった恩人」としてもうひとり名前を挙げた人物がいる。それは誰もが知る大物芸人だ。



「やっぱりダウンタウンの浜田（雅功）さんですね。たくさんの人にお世話になったけど、浜田さんがいなければ、今の僕はいないです。



まだ芸能界でどう振る舞っていいか分からない頃からバラエティ番組も一緒にやらせてもらったりして、いろんなことを教えてくれました。僕自身、現在は吉本興業に所属させてもらっているのですが、最近も浜田さんに食事に連れてってもらいました」



浜田とけんじの繋がりに驚きながらも話を聞いていると。



「実は、『ロードオブメジャー』を作ったのも、浜田さんと僕なんですよ！ あんまりみんなに知られてないけども（笑）」



19を聴いていた世代ならばおなじみのロックバンド「ロードオブメジャー」。彼らはインディーズデビューシングル「大切なもの」をリリースすると、19週連続オリコントップ10入りを記録するほど大きな活躍を見せた。



そんな彼らは浜田がMCを務め、けんじも出演していたオーディションバラエティ番組『ハマラジャ』（テレビ東京）から生まれた。その結成にはけんじも関わっている。



「ロードオブメジャーは全国の実力ある若者をヘッドハンティングして作ったんです。僕のルーツである沖縄と広島の子もいましたね。日本地図に顔写真を貼って、メンバーを組み合わせていく。高円寺の僕の家の近くで、みんなで共同生活をやってましたよ。その物件も小林さんの物件でした」



懐かしみながら笑顔で話すけんじは続けてこう話した。



「あのバンドが売れすぎて、僕らの存在がすっかり忘れられちゃったんですけどね（笑）。でも、あの経験はほんとうに大きかった。今もたまにバンドのメンバーとは連絡とったりしてますよ」



19解散後、自らもバンドを結成し、単独でもテレビに出演。その傍ら、不動産業や飲食業などにも力を入れ、新たなことに挑戦しながら27年の時が経った。現在彼は46歳。トレードマークだった金髪は今も健在で、その眼差しはあの頃のままのように思う。



そんな彼は2025年10月31日にハワイアンカフェをオープンした。自ら内装の打ち合わせにも参加し、細部にまでこだわっているという。自ら施工にも参加した。



「工事が大変すぎて僕も擦り傷とかできながらつくりました（笑）。でも自分でやらないと気が済まない性格なんですよね。ステージもつくったので、これからもここでイベントとかいろんなことがやれたらいいなって思います」



今回のインタビューで彼が終始語っていたこと、それは19のメンバーも含め「仲間を大切にしたい」ということだった。「これからも人が繋がる場所を作りたい」と笑ったけんじ、そのためなら「俺は何を言われてもいい」と覚悟ある表情を見せた彼は、優しくも力強い音楽人だった。

取材・文／桃沢もちこ 撮影／矢島泰輔