¡¡90Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¿Ê¤Ì¡ªÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç³èÌö¤·¤¿¡¢¹á¹Á½Ð¿È¤Î¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅìµþ¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ù¤§¡ÁÆüËÜ ´¨¤¤¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤¨¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¡¼¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¸½ºß¤Ï¹á¹Á¤Ç¹¹ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥å¡¼¥ä¥ó(53)¡£
¡¡¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Ë¥í¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¥Ë¥à¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿¶õ¹Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸µµ¤¤½¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¥Á¥å¡¼¥ä¥ó²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¡Ö¤ï¤¡¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¿¾Ð´é¤À¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¼ã¤¤¡¼¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¡Á¡¢Íè¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤è¤©¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÀ¸¤¤È¤Ã¤¿¤ó¤«¥ï¥ì¥§¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥ä¥ª¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡Á¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¡¢ÅÅÇÈÃæÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÆüËÜ²£ÃÇ»Ï¤Þ¤ë¤ó¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Á¥å¡¼¥ä¥ó¤Ï1998Ç¯¤Ë¡Ö¿Ê¤Ì¡ªÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡×¤Î´ë²è¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÂçÎ¦½ÄÃÇ¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2005Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡¢¹á¹Á¤Øµ¢¹ñ¤·¤¿¡£