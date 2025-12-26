女子プロ2人がクリスマスデート！「楽しすぎてどこ行っても飛び跳ねて喜んでた私たち」SNSの投稿にファン「デート気分を味わえたよ」「楽しいひと夜楽しめたね」
永嶋花音が自身のインスタグラムを更新。「Merry Christmas」と記すと、クリスマスムードあふれるお出かけショットを公開した。
【写真】女子プロ2人のクリスマス2ショット
投稿では「ハナちゃんまたお出かけしようね」と、一緒に出かけたリ・ハナ（韓国）へ向けたメッセージを添え、当日の様子について「この日は、もう楽しすぎてどこ行っても飛び跳ねて喜んでた私たちでした笑笑」と振り返り、心から満喫した一夜だったことを明かした。訪れたのは、冬の風物詩として知られる大型遊園地のイルミネーションスポットだ。投稿された写真は全8枚。1枚目は、イルミネーションをスマートフォンで撮影している永嶋が、ふと振り返る瞬間を捉えた一枚。柔らかな光に包まれた表情が印象的だ。続く写真では、観覧車をはじめとしたパーク内一帯がきらびやかなイルミネーションに彩られ、その光景を見つめる永嶋の後ろ姿も収められている。ほかにも、光のアーチの中に立つ幻想的なショットや、リ・ハナとイルミネーションを背景に並んだツーショットを公開。さらにマーケットエリアでは購入したトナカイのぬいぐるみを指先でつんと触る無邪気な姿や、クリスマスらしいツリーの置物を写した写真も投稿され、パーク内をくまなく楽しんだ様子が伝わってくる。この投稿にファンからは「イルミネーションの中にいる花音さんも、可愛いですね」「花音ちゃんとのデート気分を味わえたよ」「楽しいひと夜楽しめたね」といったコメントが寄せられた。またハナからは「かわいすぎる」との声が届き、永嶋は「こっちのセリフなんですけど」と微笑ましいやり取りを見せている。イルミネーションの輝きとともに、無邪気な笑顔や楽しそうな仕草を惜しみなく披露した永嶋。見ている側まで温かな気持ちになるクリスマスならではの投稿となった。
