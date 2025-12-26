『Memoir of Rati〜幸せの記録〜』Rakuten TVできょう配信開始 GMMTVが贈るタイBL初の時代ラブロマンス
GMMTVが贈るタイBL初となる時代ラブロマンス『Memoir of Rati＜メモワール・オブ・ラティ＞〜幸せの記録〜』（全12話）が、きょう26日よりRakuten TVにて順次配信される。
【写真】手の甲に顔を寄せるGreatと見つめるInn
本作は、『Wandee Goodday』で抜群のケミストリーを見せたGreatとInnが再び共演を果たした注目作。舞台は、第1次世界大戦勃発直後のシャム（現・タイ）。緊張関係にあったフランスとシャムをつなぐ架け橋となるべく、20年ぶりに祖国へ戻ったフランス大使の通訳士・ラティ（Inn）。彼の前に、身分を隠して近づき静かに想いを寄せる伯爵・ティーラトン（Great）が現れる。国の違い、身分の隔たり、そして当時の社会では許されなかった同性同士の愛。さまざまな壁と葛藤の中で、2人の想いは次第に深まっていく。
さらに本作では、もう一つの愛の物語も。「We Are」への出演で日本でも注目を集めるAouとBoomが演じるのは、準男爵のデート（Boom）と、危険な格闘技ムエで賞金を稼ぐメーク（Aou）。立場の違いを越えて友情を育み、やがて愛へと変わっていく2人の姿が、物語に新たな彩りを添えていく。
切なくも優しく、心に静かに灯る愛を綴った物語。時代に翻弄されながらも真実の想いを貫く、珠玉のラブロマンスとなる。
配信スケジュールは、26日正午より1〜4話、2026年1月9日正午より5〜8話、1月16日正午より9〜12話（最終話）となる。
■ストーリー
平民として生まれ、のちに貴族に養子として迎えられフランスへ渡ったラティ。フランス大使の通訳として、20年ぶりにシャム（現在のタイ）を訪れる彼は、両国の架け橋となるべく、滞在期間である１か月間を全力で務め上げることを決意していた。
滞在中、寺の祭りで教育省に勤める伯爵のティーラトンと出会う。しかしティーラトンは、自身の身分を明かさないままラティに接する。互いを良き友として、そして次第に特別な想いを抱きながら、２人の距離は静かに縮まっていく。だが、思いもよらぬ形でティーラトンの正体を知ったラティは、裏切られた思いと怒りを抑えきれず、彼との間に距離を置くことに。同時にラティは、シャム政府から半ば人質同然に引き留められ、高官たちにフランス語を教えるよう要請される。シャムに残るのか、それともフランスへ戻るのか――ラティは人生を左右する選択を迫られる。
そして、フランス大使団が帰国する日。何も告げず船へ向かったラティを、ティーラトンは必死に追いかけるのだった。
【写真】手の甲に顔を寄せるGreatと見つめるInn
本作は、『Wandee Goodday』で抜群のケミストリーを見せたGreatとInnが再び共演を果たした注目作。舞台は、第1次世界大戦勃発直後のシャム（現・タイ）。緊張関係にあったフランスとシャムをつなぐ架け橋となるべく、20年ぶりに祖国へ戻ったフランス大使の通訳士・ラティ（Inn）。彼の前に、身分を隠して近づき静かに想いを寄せる伯爵・ティーラトン（Great）が現れる。国の違い、身分の隔たり、そして当時の社会では許されなかった同性同士の愛。さまざまな壁と葛藤の中で、2人の想いは次第に深まっていく。
切なくも優しく、心に静かに灯る愛を綴った物語。時代に翻弄されながらも真実の想いを貫く、珠玉のラブロマンスとなる。
配信スケジュールは、26日正午より1〜4話、2026年1月9日正午より5〜8話、1月16日正午より9〜12話（最終話）となる。
■ストーリー
平民として生まれ、のちに貴族に養子として迎えられフランスへ渡ったラティ。フランス大使の通訳として、20年ぶりにシャム（現在のタイ）を訪れる彼は、両国の架け橋となるべく、滞在期間である１か月間を全力で務め上げることを決意していた。
滞在中、寺の祭りで教育省に勤める伯爵のティーラトンと出会う。しかしティーラトンは、自身の身分を明かさないままラティに接する。互いを良き友として、そして次第に特別な想いを抱きながら、２人の距離は静かに縮まっていく。だが、思いもよらぬ形でティーラトンの正体を知ったラティは、裏切られた思いと怒りを抑えきれず、彼との間に距離を置くことに。同時にラティは、シャム政府から半ば人質同然に引き留められ、高官たちにフランス語を教えるよう要請される。シャムに残るのか、それともフランスへ戻るのか――ラティは人生を左右する選択を迫られる。
そして、フランス大使団が帰国する日。何も告げず船へ向かったラティを、ティーラトンは必死に追いかけるのだった。