全国有数の初日の出スポット、千葉県銚子市で老舗ホテルが音信不通になっている問題で、きょう、ホテルの女性社長が取材に応じました。騒動を謝罪する一方で、「お金は1円ももらっていない」との説明を繰り返しました。

【写真を見る】「安心してください」「お金は大丈夫」老舗ホテルの“音信不通問題”で女性社長 年越し迫る“初日の出スポット”＝千葉・銚子市犬吠埼で

“音信不通”ホテルの社長

「今回、ご迷惑をかけました、誠に」

きょう、報道陣の前に姿を見せたのは、“音信不通問題”の渦中にあるホテルの女性社長。

経営する千葉県銚子市の老舗ホテル「ホテルニュー大新」と「大新旅館」が現在休館中で、市の観光協会によると、先月中旬ごろから「連絡が取れない」という問い合わせが相次いでいるというのです。

きょう、サングラス姿で現れた社長はまず初めに…

“音信不通”ホテルの社長

「生放送中ですか？していない」

「（Q．予約をしている人たちに連絡は？）いま観光協会にお願いをして、他のホテルに回していますので」

そして、社長はオンライン予約を受け付けている旅行会社「OTA」からは「1円も受け取っていない」と説明しました。

“音信不通”ホテルの社長

「（Q．支払い済みの客は？）お金は1円ももらっていないです。OTAがほとんどなんで、OTAは宿泊しない限りはうちには1円も入らないので。お金に関しては大丈夫、安心してください」

また、保健所などはきのう、「ホテルニュー大新」に立ち入り調査を実施。旅館業法に違反していないか、調理場などの衛生状態を確認したとみられます。

“音信不通”ホテルの社長

「老朽化してリフォームをかけたいので、大規模な修繕をしたいから。一部の従業員には説明しました。（Q．営業を再開する考えがある？）もちろん、もちろん。リフォームの状況と、保健所とか色々確認しながら、保健所の許可が下りないといけないので、保健所と消防と、オープンにするまでにはちょっと確認して、オープンできる状態にしてオープンにしますので」

「基本的に泊まらない場合はお金は入らないし…（Q．キャンセルの問い合わせが殺到していた）キャンセルはOTA（ネットの旅行会社）なので。大体、OTA（ネットの旅行会社）でキャンセルできるはずなんですよ」

きょう午後には銚子市役所を訪れていたといいますが、その理由を問われた社長は…

“音信不通”ホテルの社長

「（Q．こういう騒ぎになっているのを知って？）騒ぎ？はい、そうです。皆さんにもご迷惑をかけましたので、すみませんでした」

ホテルがあるのは全国有数の初日の出スポット、千葉県銚子市の犬吠埼。あと6日で来年を迎えます。

“音信不通”ホテルの社長

「（Q．このタイミングでどちらもリフォーム？）そうです。どうせ最近、観光客が少なくて、そのタイミングでリフォームして、来年春くらいに再オープンする予定なんですね」