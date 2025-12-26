後継者不足からの逆転発想

老舗温泉旅館の再生ビジネスを始めた若き社長に密着。時代の変化に対応した、新たな旅館の形に迫ります。

【写真を見る】歴史ある湯治場に新風！「無人×一棟貸し」で挑む老舗温泉旅館の再起と地域創生の物語

小国町の杖立温泉。古くから湯治場として愛されてきた歴史ある温泉地に、今年8月、これまでにない新しい形の旅館が誕生しました。

その名は、「泊° TSUETATE（パーク杖立）」。

1929年（昭和4年）創業の老舗旅館を改修し、一棟まるごと貸し切って宿泊できる無人旅館にリニューアルしたものです。

後継者なく事業承継、そして再生へ

部屋は6つあり、最大20人まで宿泊可能です。

2つある大浴場は、源泉かけ流しの温泉です。また、キッチンもあるので、食材を持ち込み自分たちで料理を楽しむこともできます。

この旅館を手がけたのは、熊本市で不動産業を営む山浦章太さん。後継者がいなかったこの旅館の事業を承継し、再生に取り組んでいます。

無人旅館にした理由とは。

みらいコンシェルジュ 山浦章太さん「前オーナー様が運営をされる中で、課題と感じられていた『後継者不足・人手不足』というところが、これからも続いていくというところで、この旅館を活かすということを最優先で考えたときには、無人の旅館にして運営を行っていくということが、これからの熊本だったり日本だったりでは必要になってくるんじゃないかなと思って、そのひとつのモデルケースを作りたいなという思いもありました」

「閉業させてはいけない」

不動産業に携わる中で地域の課題を目の当たりにしてきた山浦さん。

2年前に民泊事業へ参入。空き家などを宿泊施設に活用することで観光客を呼び込み、地域活性化を目指す試みを続けてきました。

そうした無人運営の経験を活かし、今年6月、杖立温泉の旅館存続に向けて動き出したのです。

みらいコンシェルジュ 山浦章太さん「すごく素敵な旅館だなと思って、『閉業させてはいけないんじゃないか』みたいな、使命感みたいなものもあってですね。源泉かけ流しの温泉が男女分かれてそれぞれついているっていうのも面白いなと思ったのと、大人数で泊まれるっていうところの部分に関しては、今、結構いわゆる『ワーケーション（仕事×休暇）』というところの需要が企業様であったりしますけれど、そういったニーズに応えられるんじゃないかなと思ってですね」

「無人旅館」古くからの温泉街の反応は？

無人旅館ではITシステムを活用。宿泊者はメールで届く暗証番号を入力して玄関の鍵を受け取り、中に入ってタブレット端末でチェックインするだけです。

11月5日、山浦さんたちは地元の旅館関係者などを集め、無人運営の旅館について説明しました。

参加した人は、今の杖立温泉についてこう語ります。

旅館かねいし 北里朋大さん「後継者がなかなか旅館にいなくなりまして、昔は家族で旅館を経営していたんですけども、やはり外から人を雇用しないといけないと。やはり『人が集まらない・人件費が高騰する』という問題に対して、『無人で一棟貸し』という新しいビジネスモデルをやられているこのパークさん、非常に勉強になります」

最盛期には約40軒の旅館があった杖立温泉。現在は13軒にまで減っています。

町も期待「灯りがともる」

このような状況の中、温泉街の活性化を目指す小国町も、山浦さんの取り組みに期待を寄せています。

小国町商工観光係 新家龍太郎 係長「旅館が立ち並ぶと、地域の景色にとってもそこに明かりが灯るというのは大変ありがたいことですし、そこにお客様が入ることで『にぎわい創出』という部分でもプラスになると思いますので、そこを続けていただけるという形としては、大変町にとってもありがたいし、杖立温泉街としても大変ありがたいと思います」

時代の変化に対応しながら杖立温泉を盛り上げていきたいと意気込む山浦さん。すでに未来に向けて走り出していました。

みらいコンシェルジュ 山浦章太さん「これからやっていきたいのは、この観光の部分ですね。今いろいろな事業者様と提携しながら商品を作っているところなんですけれど、やはり泊まっていただいて観光していただいて、町の魅力を知っていただいて、『また来たいな』と思っていただけるきっかけになるようなまちづくりをして、これからの『地域創生』の一翼を担いたいなというふうに思っているところですね」