文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。

アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。

―12月26日（金）配信分―

まずはお詫びと訂正から。前回のメルマガで福井【謙二】さんを【健二】にしてしまいました。

変換ミスに気がつかなかった！失礼しました。福井さんごめんなさい！

実はコレ、メルマガを読んでくれている元文化放送関係者が気づいて連絡してくれたのです。

見て見ぬふりをする人が多い中、ちゃんと指摘してくれる存在に感謝。これぞ真のコミュニケーション！

2025年も数々の失敗がありました。前出のような変換ミスはもちろん、誤字脱字や勘違い、勉強不足、言葉足らずなど。

そのたびにSNSで心無いことを言われたりもしますが怯むことはありません。

間違ったら謝る。失敗したら反省する。どうしたら同じことを繰り返さないか考える。前に進むのみ。

2026年はどのような年になるでしょう。私のキーワードは【セレンディピティ】です。

思いがけない偶然から幸運な発見をする能力やその出来事のこと。

そして突然起こる幸運は全くの偶然ではなく、これまでの無意識の積み重ねや目に見えない因果関係によるものなのです。

日常から心の中を整えていると幸運が現実化するそうです。

挨拶や感謝、笑顔やおおらかさ、優しさや気遣い。ちょっとしたことを日々きちんと重ね続けていれば豊かな結果が待っていると信じて。

皆様。良いお年をお迎えください。2026年が健やかな年になりますよう。