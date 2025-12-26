¡Úµð¿Í¡Û»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬»Å»öÇ¼¤á¤Î°§»¢¡Ö²¿¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¶Æü¤ËÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÇ¯Æâ¤Î¶ÈÌ³¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ïºå¿À¤Ë¼ó°ÌÆÈÁö¤òµö¤·¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ç½ªÀï¡££¶·î¤Ë¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼¤³¤ÈÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤¬£¸£¹ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¶ì¤·¤¤£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢»Å»öÇ¼¤á¤Î°§»¢¤ò¹Ô¤Ã¤¿»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢£±Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÄ¹Åè¡ÊÌÐÍº¡Ë¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë²¿¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê£±Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¹ðÇò¡£
¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÏÉ¬¤º¿·¤·¤¤ÎÏ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Îò»Ë¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÍèÇ¯É¬¤º¼ã¤¤¡¢¿·¤·¤¤ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥Á¡¼¥à¤¬¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ìÇ°¤Ç¡¢Íèµ¨¤¼¤Ò¡¢Á´ÎÏ¤òµó¤²¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤ì¤«¤éÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£