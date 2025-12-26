¥è¥Í¥À2000¡¢À¤³¦´Ñ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¿²Ë·ÂÐºö¡×´ë²è¡¡¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬´§ÈÖÁÈ¤«¤±¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ð¥È¥ë
µÈËÜ¶½¶È¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬¼«¤é¤Î´§ÈÖÁÈ¤ò¤«¤±¤ÆËÜµ¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ëBS¤è¤·¤â¤È¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¡ØTHE CROWN BATTLE ¡Á´ë²èÎÏ¤Ç´§ÈÖÁÈ¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¡Á¡Ù¤¬¡¢29Æü(14:30¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØTHE CROWN BATTLE ¡Á´ë²èÎÏ¤Ç´§ÈÖÁÈ¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¡Á¡Ù
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤ÎÈÖÁÈ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È»Ö¤¹¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢´ë²èÎÏ¤È¥×¥ì¥¼¥óÎÏ¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¾Þ¥ì¡¼¥¹¡£Í¥¾¡¤·¤¿´ë²è¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËBS¤è¤·¤â¤È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÈ¿¶Á¼¡Âè¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤Î²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¡ÈÌ´¤Î´§ÈÖÁÈ¡É¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
ÈÖÁÈMC¤ÏÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î»³Åº´²¤¬Ì³¤á¡¢¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÈÄÁÒ½ÓÇ·¤¬Ã´Åö¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤Î¤ÏÌîß·Í¢½Ð¡¢µÈÀî¤¤Ã¤Á¤ç¤à¡¢¥Þ¥ê¡¼¥Þ¥ê¡¼¡¦¤¨¤Ó¤Á¤ã¤ó¡¢ LLR ¡¦Ê¡ÅÄ·Ã¸ç¡¢¥è¥Í¥À2000(À¿¡¢°¦)¡¢¥É¥ó¥³¥³(¤Ò¤í¡¢¤ê¤å¤¦)¡¢ÅÄÄÅ¸¶Íý²»¤Î7ÁÈ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤³¤ó¿È¤Î´ë²è¤òËÜµ¤¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¡£
¥×¥ì¥¼¥óÆâÍÆ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÀ¤³¦´Ñ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¥è¥Í¥À2000¤Ï¡¢¿²Ë·¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÈÖÁÈ ¡Ø2000¤Î¿²Ë·ÂÐºö¡Ù¤òÄó°Æ¡£¥è¥Í¥À¤é¤·¤¤¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Î´ë²è¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥Þ¥ê¡¼¥Þ¥ê¡¼¡¦¤¨¤Ó¤Á¤ã¤ó¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë½÷Í¥¡¦ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Â¿·¤Ê»Ò¤É¤â¸þ¤±ÈÖÁÈ¤òÄó°Æ¤¹¤ëÅÄÄÅ¸¶Íý²»¤ä¡¢¡ÖµÈËÜ°ì¥Þ¥ó¥¬¤Ë¾Ü¤·¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëµÈÀî¤¤Ã¤Á¤ç¤à¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬´ë²è¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤ÎÈÄÁÒ¤Ï¡Ö¤¼¤ó¤Ö¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ÇÍè¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»³Åº¤Ï¡Ö¤É¤ì¤«¤ÎÈÖÁÈ¤¬ËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²¶¤Ï¡¢¤¢¤ì¤«¡¢¤¢¤ì¤¬¡¢¤¤¤ä¤¢¤ì¤â´Ñ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤ÏÈÄÁÒÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡ÆÃÅµ¤ÎÈÖÁÈ¤Ï ¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ð¥È¥ë¤Î¸«±þ¤¨¡¢Ç¾½Á¥È¥í¥È¥í¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
