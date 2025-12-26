台湾有事を巡る高市早苗首相（64）の発言以降、中国の蛮行が止まらない。

【実際の写真9枚】東京を狙えるぞ、と威嚇…？ 四国に迫った「中国＆ロシア」の“爆撃機”

行動範囲は日本全域

自衛隊機へのレーダー照射事案が起きてからわずか3日後の12月9日、中露の爆撃機が日本の太平洋上を共同飛行し、四国沖まで展開する異常事態が発生した。防衛省関係者によると、東京から600〜700キロの地点にまで迫ったという。

ロシアの爆撃機と共に飛来したのは、中国の長距離戦略爆撃機「H-6」の最新鋭派生型「H-6K」だった。

軍事ジャーナリストの世良光弘氏はこう解説する。

「もともとはロシアの『ツポレフTu-16』をライセンス生産して発展させた機体で重量、飛行距離、コクピットのデジタル化など改良に改良を重ねています。行動半径は約3500キロで、中国本土から飛び立ったとして日本全域、米国グアム、ハワイまで範囲に収めることになりますね」

中国の長距離戦略爆撃機「H-6」の最新鋭派生型「H-6K」

「CJ-20」を最大6発搭載可能

行動範囲もさることながら、自衛隊関係者の眉をひそめさせたのは、その攻撃能力である。

「核弾頭を装着できる空対地巡航ミサイル『CJ-20』を最大6発、搭載可能です。『CJ-20』の射程は約1500キロなので、東京や米海軍横須賀基地を『狙えるぞ』と威嚇してきたともいえます」

中国が脊髄反射的に振り上げたこの拳、いつ下ろすのか、落としどころはあるのか。先は見えない。

「週刊新潮」2025年12月25日号 掲載