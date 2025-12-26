「“東京を狙えるぞ”と威嚇してきたともいえる」 四国に迫った中国爆撃機「H-6K」の驚きの攻撃能力 「核弾頭を装着可能なミサイルを6発搭載できる」
台湾有事を巡る高市早苗首相（64）の発言以降、中国の蛮行が止まらない。
＊＊＊
【実際の写真9枚】東京を狙えるぞ、と威嚇…？ 四国に迫った「中国＆ロシア」の“爆撃機”
行動範囲は日本全域
自衛隊機へのレーダー照射事案が起きてからわずか3日後の12月9日、中露の爆撃機が日本の太平洋上を共同飛行し、四国沖まで展開する異常事態が発生した。防衛省関係者によると、東京から600〜700キロの地点にまで迫ったという。
ロシアの爆撃機と共に飛来したのは、中国の長距離戦略爆撃機「H-6」の最新鋭派生型「H-6K」だった。
軍事ジャーナリストの世良光弘氏はこう解説する。
「もともとはロシアの『ツポレフTu-16』をライセンス生産して発展させた機体で重量、飛行距離、コクピットのデジタル化など改良に改良を重ねています。行動半径は約3500キロで、中国本土から飛び立ったとして日本全域、米国グアム、ハワイまで範囲に収めることになりますね」
「CJ-20」を最大6発搭載可能
行動範囲もさることながら、自衛隊関係者の眉をひそめさせたのは、その攻撃能力である。
「核弾頭を装着できる空対地巡航ミサイル『CJ-20』を最大6発、搭載可能です。『CJ-20』の射程は約1500キロなので、東京や米海軍横須賀基地を『狙えるぞ』と威嚇してきたともいえます」
中国が脊髄反射的に振り上げたこの拳、いつ下ろすのか、落としどころはあるのか。先は見えない。
「週刊新潮」2025年12月25日号 掲載