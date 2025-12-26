◆プロボクシング「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」 ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ４団体統一王者・井上尚弥―アラン・ピカソ▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦 中谷潤人―セバスチャン・エルナンデス▽ＩＢＦ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・ウィリバルド・ガルシア―寺地拳四朗（１２月２７日 サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）

【リヤド（サウジアラビア）２６日＝勝田成紀】「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」の前日計量が行われ、メインイベントに登場する世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝はリミットより２００グラム軽い５５・１キロ、挑戦者のＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝は５４・９キロでクリアした。

井上が勝てば世界戦２７連勝。歴代最多２５度防衛を果たした伝説のヘビー級王者ジョー・ルイス、５０戦全勝で世界５階級を制覇したフロイド・メイウェザー（ともに米国）を抜き、単独史上最多記録となる。４団体統一王座防衛も、自身の持つ歴代最多記録を更新する６度目となる。

スーパーバンタム級転向初戦に臨むＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝は５５・１キロ、対戦相手のＷＢＣ世界同級１０位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝は５４・７キロでクリア。

世界３階級制覇に挑む前ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級統一王者・寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝はリミットより２００グラム軽い５１・９キロ、ＩＢＦ世界スーパーフライ級王者のウィリバルド・ガルシア（３５）＝メキシコ＝は５１・６キロでパスした。

また、ライト級（６１・２キロ以下）１０回戦に出場する今永虎雅（２６）＝大橋＝は、対戦相手のエリドソン・ガルシア（ドミニカ共和国）とともに６１・０キロ。スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）８回戦に出場する堤麗斗（２２）＝志成＝は５８・８キロ、相手のレオバルド・キンタナ（メキシコ）は５８・７キロでクリアした。