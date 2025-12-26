◆バドミントン 全日本総合選手権 第２日（２６日、京王アリーナ東京）

女子シングルスの２回戦が行われ、昨年大会で初優勝を飾った１９歳の宮崎友花（ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯ）が、砂川温香（ＢＩＰＲＯＧＹ）と対戦し、２１―１７、２１―１３のストレートで下して、２７日の３回戦に進出した。「相手が届かない場所をしっかり狙えたのがよかった」と振り返った。

山口・柳井商工高３年時の昨年大会では、決勝で仁平菜月（ヨネックス）を破って奥原希望（１１年）、山口茜（１４年）らに続く、史上５人目の高校生Ｖを果たした。今大会の目標も「優勝」をかかげ「去年優勝したからといって、プレッシャーはあまりない」と言い切った。

今年は５月の台湾オープン（ＯＰ）で優勝。グレードの高いインドＯＰ、タイＯＰでは３位と活躍。ワールドツアーのポイントで上位８人しか出られない年間女王を決めるファイナルズにも初出場し、世界ランキングは１２位から３位の山口に次ぐ日本勢２番手の９位まで上げた。

２８年ロサンゼルス五輪を目指す新星。大会２連覇を果たせば、２１年に３連覇している奥原以来となる。３回戦は齋藤栞（ＰＬＥＮＴＹ ＧＬＯＢＡＬ ＬＩＮＸ）と対戦する。