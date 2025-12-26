新年最初の日本一決定戦、「ニューイヤー駅伝2026」。節目の第70回を迎える今大会のTBS記念大会サポーターに、日本発グローバルグループ&TEAM・Kの就任が決定した。応援サポーターを務めた9月の東京2025世界陸上に続き、熱き戦いを盛り上げる。

Kは選手時代、強豪駅伝部に所属し、強化指定選手に選ばれるほどの実力者。陸上経験者ならではの目線や知識と、東京世界陸上で発揮した取材力を生かし、選手や駅伝の魅力を最大限に届ける。

レース当日は、スタート・フィニッシュ地点となる群馬県庁や中継所から熱戦の模様を伝える。

ニューイヤー駅伝は2026年元日、群馬県内の7区間全長100kmのコースで行われる駅伝日本一決定戦。東京世界陸上3000m障害8位入賞の三浦龍司（23、SUBARU）をはじめ、トップランナーがエントリーするなど、新年最初の日本一を決めるに相応しい世界レベルの戦いが繰り広げられる。

■K（&TEAM）コメント

TBSニューイヤー駅伝記念大会サポーターを務めさせていただく&TEAMのKです。東京2025世界陸上でも応援サポーターを務めさせていただき、自分の経験がこんな大役に繋がるとは想像もできませんでした。第70回という節目を迎える「ニューイヤー駅伝2026」に携わることができ光栄に思います。現場の緊張感や熱気を観ている方にも感じていただけるよう、精一杯お届けします！一緒に盛り上がりましょう！

【ニューイヤー駅伝】

2026年1月1日（木）午前8時30分〜 TBS系列生中継

※午前9時15分スタート