¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡×Î¤¸«¤Þ¤µ¤È¡¡ÍèÇ¯1¡¦30¤ËÃø½ñÈ¯Çä¡¡73Ç¯¤Î¡ÖÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡×ÀÖÍç¡¹¤Ë
¡¡Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡×¤ÎÎ¤¸«¤Þ¤µ¤È¡Ê73¡Ë¤¬26Æü¡¢Ãø½ñ¡ØÌ¡ºÍ¤Î°ìÅ©¡¡¾ÐµÈ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÖÇ°¡¢±ï¡¢±¿¡×¡Ù¡Ê¥è¥·¥â¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÍèÇ¯1·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ80Ç¯Âå¤Î¡ÖÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¡×¤òºÇÁ°Àþ¤Ç¤±¤ó°ú¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥³¥ó¥Ó¡£°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ç2ÅÙ¤Î¡Ö¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¡×¼õ¾Þ¡¢50ºÐ¤«¤é¤Î¡Ö¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡×ºÆ·ëÀ®¡¢¤½¤·¤Æ¡¢70Âå¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖTHE¡¡SECOND¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¡Ä¡£Æ±½ñ¤Ç¤Ï¡ÖÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¤ò¸«¤¿ÃË¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Þ¤µ¤È¤Î73Ç¯¤Î·Ð¸³¤ä¶ìÇº¤òÊñ¤ß±£¤µ¤º¸ì¤ê¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤µ¤È¤Î¿ÍÀ¸¤Î¶ÉÌÌ¤ÎÅÙ¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÂ¸ºß¡È»°ÌÓÇ¤Î¼é¸î¿À¡É¡Ö¾ÐµÈ¡×¤Ë¤è¤ë¡¢¤Þ¤µ¤È¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¿¼¸Ó£¡¦·ãÎå¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸Å¯³Ø¤òÉ³²ò¤¯¡£¡Ö¾ÐµÈ¡×¤¬Åê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤»þ¤³¤½¾Ð¤¦¤ó¤ä¡¢¾Ð¤¨¤Ê¤¤»þ¤³¤½¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢ÆÍÇË¤¹¤ë¤ó¤ä¡×¡Ö¤ªÁ°¤ÎÅ·¹ñ¤¬3Ç¯¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ¹ö¤âÉ¬¤º½ª¤ï¤ë¡×¡Ö¤â¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¿¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤¦¤Ë¤«ÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤â¤ó¤Ê¤ó¤ä¡£¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢ÀÊÌ¤äÎ©¾ì¤ò±Û¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£