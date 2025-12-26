資料映像

中越と上越の山沿いでは２６日夜遅くにかけて大雪による交通障害に、下越と佐渡では、２７日未明にかけて高波に警戒してください。

新潟地方気象台によりますと、日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、北陸地方の上空には強い寒気が流れ込んでいます。

新潟県の海上は風が強く、海は大しけとなっている所があります。また、山沿いでは警報級の大雪となっている所があります。

予想より冬型の気圧配置が強まった場合には、佐渡では暴風となる可能性があります。

２６日午後４時現在の主な地点の２４時間降雪量です。
・津南　　　　４６センチ
・妙高市関山　４０センチ
・湯沢　　　　３８センチ

◆雪の予想
２７日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
・下越　平地　　１０センチ
・下越　山沿い　３０センチ
・中越　平地　　３０センチ
・中越　山沿い　４０センチ
・上越　平地　　１０センチ
・上越　山沿い　１５センチ
・佐渡　　　　　　５センチ

◆波の予想
２６日に予想される波の高さ
・下越・佐渡　６メートル
・上・中越　５メートル
　
２７日に予想される波の高さ
・下越　６メートル　うねりを伴う
・中越　４メートル　うねりを伴う
・上越　４メートル　うねりを伴う
・佐渡　６メートル　うねりを伴う

中越と上越の山沿いでは２６日夜遅くにかけて大雪による交通障害に、下越と佐渡では、２７日未明にかけて高波に警戒してください。また、佐渡では２６日夜遅くにかけて雪を伴った強風に注意・警戒してください。

※２６日午後４時３４分発表「暴風雪と高波及び大雪に関する新潟県気象情報」より