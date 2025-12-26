【大雪や高波に警戒】27日夕方までに最大で平地30センチ・山沿い40センチの降雪予想 佐渡は暴風の可能性も《新潟》
新潟地方気象台によりますと、日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、北陸地方の上空には強い寒気が流れ込んでいます。
新潟県の海上は風が強く、海は大しけとなっている所があります。また、山沿いでは警報級の大雪となっている所があります。
予想より冬型の気圧配置が強まった場合には、佐渡では暴風となる可能性があります。
・津南 ４６センチ
・妙高市関山 ４０センチ
・湯沢 ３８センチ
◆雪の予想
２７日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
・下越 平地 １０センチ
・下越 山沿い ３０センチ
・中越 平地 ３０センチ
・中越 山沿い ４０センチ
・上越 平地 １０センチ
・上越 山沿い １５センチ
・佐渡 ５センチ
◆波の予想
２６日に予想される波の高さ
・下越・佐渡 ６メートル
・上・中越 ５メートル
２７日に予想される波の高さ
・下越 ６メートル うねりを伴う
・中越 ４メートル うねりを伴う
・上越 ４メートル うねりを伴う
・佐渡 ６メートル うねりを伴う
中越と上越の山沿いでは２６日夜遅くにかけて大雪による交通障害に、下越と佐渡では、２７日未明にかけて高波に警戒してください。また、佐渡では２６日夜遅くにかけて雪を伴った強風に注意・警戒してください。
※２６日午後４時３４分発表「暴風雪と高波及び大雪に関する新潟県気象情報」より