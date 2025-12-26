藤原さくらが初主演を務めた中編映画『結局珈琲』が、2026年2月27日より新宿武蔵野館ほかにて全国順次公開されることが決定。あわせて予告編と場面写真が公開された。

本作は、こはぜ珈琲店長・谷川隆次さんの「旧店舗を映画として残したい」という想いを受けた細井じゅん監督が、当たり前の日常が終わり、また新しい日常が始まるまでを喫茶店という場所とそこに集う人々を俯瞰して描いた、”終わり”と”始まり”の物語。主人公で、仕事の休憩時間にひとり、こはぜ珈琲で過ごすのがルーティンとなっている常連客の青木を演じるのは藤原。そして店長役を柄本時生、ベテランバイト・島田役を日高七海、新人バイト・須藤役を瀬戸璃子、常連客を細井じゅん、山脇辰哉、東野良平が演じているほか、磯村勇斗、岡田義徳がゲスト出演している。下北沢にもゆかりの深い曽我部恵一による書き下ろし楽曲「エンディング」が主題歌に起用されている。

2025年8月の第21回大阪アジアン映画祭インディ・フォーラム部門にてワールドプレミア上映、続く10月の第17回下北沢映画祭での招待上映はどちらも満席という大盛況を受け、劇場公開に至った。

公開された予告編は、移転を控える「こはぜ珈琲」を舞台に、常連客の中身のない会話に聞き耳を立てる藤原演じる青木を中心に、奇妙な関係性で成り立つ店員と常連客の日常が綴られている。また、特別出演の磯村、岡田の姿も映し出されている。

劇場公開決定を受けて細井監督からはコメントも到着した。

・細井じゅん（監督・脚本）コメント

「新宿武蔵野館ほか全国順次公開」まできたことに全く現実味がないのですがどうやらそのようです。びっくりしています。助監督の中村幸貴さんが作ってくれたこれ以上ない素敵な予告編と曽我部恵一さんが作ってくれたユーモアと愛に溢れる曲がお先に公開になります。是非劇場まで足を運んでいただけたら幸いです。

（文＝リアルサウンド映画部）