台湾・平鎮高、九州選抜と引き分け 先発の蔡辰滝が5回9奪三振
（新北中央社）台日高校野球国際親善試合は25日、北部・新北市の新荘球場で開幕し、先月末に台湾の全国高校野球大会「黒豹旗」で8回目の優勝を果たした北部・桃園市の平鎮高校は2−2で九州選抜と引き分けた。
平鎮高の先発、蔡辰滝（3年）が最速146キロを計測するなど5回を2安打1失点（自責0）に抑え、三振は九つ奪った。対する九州選抜の先発、新垣有絃（沖縄尚学2年）は2回2／3でマウンドを降りた。5安打、2失点、2奪三振だった。
九州選抜の加藤慶二監督（海星高監督）は試合後、「日本一のピッチャー（新垣）がこんなに簡単に打たれるとは思っていなかった。（台湾野球の）レベルの高さを感じた」とコメントした。平鎮高については「日本とほとんど同じような攻めもするし細かい野球もするし、なおかつ身体能力が高いので脅威を感じた」「（日本に行っても）全国優勝に絡むチームだと思う」とたたえた。
試合は雨のため約30分遅れて始まった。その前に両チームの選手がグラウンド整備を手伝った。
この日は夕方の開会式に先立ち、「黒豹旗」準優勝の国立羅東工業高校（北東部・宜蘭県）対北海道選抜の試合が午後2時ごろから行われ、北海道選抜は5−0で快勝した。球場には約4500人が集まり、未明から列に並んだというファンもいるという。
26日と大会最終日の27日にもそれぞれ2試合が予定されている。
（謝静雯／編集：羅友辰）
平鎮高の先発、蔡辰滝（3年）が最速146キロを計測するなど5回を2安打1失点（自責0）に抑え、三振は九つ奪った。対する九州選抜の先発、新垣有絃（沖縄尚学2年）は2回2／3でマウンドを降りた。5安打、2失点、2奪三振だった。
試合は雨のため約30分遅れて始まった。その前に両チームの選手がグラウンド整備を手伝った。
この日は夕方の開会式に先立ち、「黒豹旗」準優勝の国立羅東工業高校（北東部・宜蘭県）対北海道選抜の試合が午後2時ごろから行われ、北海道選抜は5−0で快勝した。球場には約4500人が集まり、未明から列に並んだというファンもいるという。
26日と大会最終日の27日にもそれぞれ2試合が予定されている。
（謝静雯／編集：羅友辰）