スヌーピーが「旅につれてって！」と抱きつく！年末年始の移動が楽しくなるPEANUTSトラベルグッズ3選
年末年始の帰省や旅行シーズンがやってきた。新幹線や飛行機での長時間移動、できることなら快適に過ごしたい…。そんな旅のお悩みを解決してくれるPEANUTSのトラベルグッズ「つれてって！」シリーズに新作が登場！ぬいぐるみからネックピローに変身する優れものや、バッグに抱きつくスヌーピーなど、実用性とかわいさを兼ね備えたアイテムをご紹介。
【画像】PEANUTSデザインのトラベルグッズをもっと見る
■ぬいぐるみ⇔ネックピローに変身！オラフが旅の相棒に
まず注目したいのが「つれてって！オラフピロー」(5280円)。一見すると普通のオラフのぬいぐるみだが、内部のビーズを移動させることで、なんとネックピローに早変わり！旅行前はお部屋でぬいぐるみとして飾っておき、いざ出発となったらネックピローに変身させて持っていける、まさに一石二鳥のアイテムだ。
ベロア風生地を使用しているので肌触りも抜群。さらに手がくっつく仕様になっているため、スーツケースやバッグに取り付けて、かわいく持ち運ぶことも可能。ネックピローVer.のときは、ミントカラーの優しい色合いが旅の疲れを癒してくれそう。
■スヌーピーがバッグに抱きついてる!?ぬいぐるみ風ポーチがかわいすぎる
続いて、SNS映え確実なのが「つれてって！スヌーピーポーチ」(3080円)。両手のバックルをリュックやバッグの持ち手に付けると、まるでスヌーピーが抱きついているような姿に！
背中のファスナーを開けると収納スペースがあり、ワイヤレスイヤホンやリップクリーム、常備薬などを入れるのにちょうどよいサイズ。コインを入れてミニ財布として使ったり、お菓子を入れて子ども用のキャンディポーチにしたりと、使い方は自由自在。カラーはノーマルとモカの2色展開で、好みに合わせて選べる。
■肩にウッドストックが乗ってる！実用的なショルダーパッド
最後に紹介するのは「つれてって！ウッドストックショルダーパッド」(3300円)。ウレタン入りのショルダーパッドで、重たい荷物による肩への負担を和らげてくれる優れもの。まるでウッドストックを肩に乗せているみたいなデザインで、見た目のかわいさも満点だ。
面ファスナーで簡単に取り付けられるから、お気に入りのバッグがあっという間にPEANUTS仕様にアップデート。スーツケースの目印としても使えて、すぐに自分の荷物を見つけられそう。
■全国のスヌーピータウンショップで好評発売中
紹介した「つれてって！」シリーズは、全国のスヌーピータウンショップで好評発売中。原宿店、大阪梅田店、横浜みなとみらい店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店など全20店舗で取り扱っている(※店舗により品揃えが異なる)。
年末年始の帰省にはもちろん、来年の旅行計画に向けて今からそろえておくのもアリ。実用性とかわいさを兼ね備えたトラベルグッズがあれば、長時間の移動も楽しく快適に過ごせるはず。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
【画像】PEANUTSデザインのトラベルグッズをもっと見る
まず注目したいのが「つれてって！オラフピロー」(5280円)。一見すると普通のオラフのぬいぐるみだが、内部のビーズを移動させることで、なんとネックピローに早変わり！旅行前はお部屋でぬいぐるみとして飾っておき、いざ出発となったらネックピローに変身させて持っていける、まさに一石二鳥のアイテムだ。
ベロア風生地を使用しているので肌触りも抜群。さらに手がくっつく仕様になっているため、スーツケースやバッグに取り付けて、かわいく持ち運ぶことも可能。ネックピローVer.のときは、ミントカラーの優しい色合いが旅の疲れを癒してくれそう。
■スヌーピーがバッグに抱きついてる!?ぬいぐるみ風ポーチがかわいすぎる
続いて、SNS映え確実なのが「つれてって！スヌーピーポーチ」(3080円)。両手のバックルをリュックやバッグの持ち手に付けると、まるでスヌーピーが抱きついているような姿に！
背中のファスナーを開けると収納スペースがあり、ワイヤレスイヤホンやリップクリーム、常備薬などを入れるのにちょうどよいサイズ。コインを入れてミニ財布として使ったり、お菓子を入れて子ども用のキャンディポーチにしたりと、使い方は自由自在。カラーはノーマルとモカの2色展開で、好みに合わせて選べる。
■肩にウッドストックが乗ってる！実用的なショルダーパッド
最後に紹介するのは「つれてって！ウッドストックショルダーパッド」(3300円)。ウレタン入りのショルダーパッドで、重たい荷物による肩への負担を和らげてくれる優れもの。まるでウッドストックを肩に乗せているみたいなデザインで、見た目のかわいさも満点だ。
面ファスナーで簡単に取り付けられるから、お気に入りのバッグがあっという間にPEANUTS仕様にアップデート。スーツケースの目印としても使えて、すぐに自分の荷物を見つけられそう。
■全国のスヌーピータウンショップで好評発売中
紹介した「つれてって！」シリーズは、全国のスヌーピータウンショップで好評発売中。原宿店、大阪梅田店、横浜みなとみらい店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店など全20店舗で取り扱っている(※店舗により品揃えが異なる)。
年末年始の帰省にはもちろん、来年の旅行計画に向けて今からそろえておくのもアリ。実用性とかわいさを兼ね備えたトラベルグッズがあれば、長時間の移動も楽しく快適に過ごせるはず。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC