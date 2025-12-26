&TEAM・K『ニューイヤー駅伝』記念大会サポーターに就任！「一緒に盛り上がりましょう！」
&TEAMのKが、2026年1月1日に生中継される『ニューイヤー駅伝2026』にて、TBSニューイヤー駅伝記念大会サポーターに就任。応援サポーターを務めた9月の『東京2025世界陸上』に続き、節目の第70回を迎える『ニューイヤー駅伝2026』の熱き戦いを盛り上げる。
■スタート・フィニッシュ地点から熱戦の模様を伝える
Kは選手時代に強豪駅伝部に所属し、強化指定選手に選ばれるほどの実力者。陸上経験者ならではの目線や知識と、『東京2025世界陸上』で発揮した取材力を活かし、選手や競技の魅力を最大限に届ける。レース当日は、スタート・フィニッシュ地点となる群馬県庁や中継所から熱戦の模様を伝える。
『ニューイヤー駅伝』は2026年元日、群馬県内の7区間全長100キロのコースで行われる駅伝日本一決定戦。東京世界陸上3,000メートル障害8位入賞の三浦龍司をはじめ、東京世界陸上代表7名、パリ五輪代表6名、歴代マラソン記録トップ10のうち7名がエントリーするなど、新年最初の日本一を決めるにふさわしい世界レベルの戦いが繰り広げられる。
■&TEAM・K コメント
■番組情報
TBS系『ニューイヤー駅伝2026』
[2026年]
01/01（木・祝）7:30～14:30
※7:30～8:30は一部地域を除く
