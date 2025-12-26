日経225オプション1月限（26日日中） 4万6000円プットが出来高最多698枚
26日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9487枚だった。うちプットの出来高が5580枚と、コールの3907枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の698枚（6円安30円）。コールの出来高トップは5万1000円の578枚（70円高470円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
30 1 61000
50 1 60000
3 0 1 59000
19 0 1 58500
86 0 1 58000
1 2 57500
87 +1 2 57000
44 0 2 56500
262 0 3 56000
136 0 4 55500
160 0 5 55000
50 0 8 54500
5 +6 14 54375
8 +1 11 54250
3 +5 14 54125
235 +1 14 54000
2 +8 24 53875
32 +3 20 53750
257 +2 24 53500
55 +5 38 53250
8 +9 40 53125
472 +9 51 53000
7 +37 80 52875
46 +12 68 52750
411 +18 94 52500
1 +32 110 52375
32 +10 110 52250
2 +70 180 52125
359 +28 166 52000 1675 -25 1
4 +102 238 51875
64 +69 250 51750
5 241 51625
246 +68 298 51500 1035 21
3 +84 330 51375
29 +97 380 51250 925 6
5 +95 410 51125 900 5
578 +70 470 51000 685 -270 41
8 +130 525 50875 655 23
17 +130 590 50750 650 -215 51
24 760 50625 625 12
29 +50 695 50500 545 -115 78
1 +110 805 50375 470 -190 3
2 +275 1040 50250 455 -170 147
50125 435 -95 5
18 +170 1050 50000 370 -80 309
49875 315 1
49750 310 -100 40
49625 268 2
8 +220 1430 49500 257 -78 236
49375 240 75
2 1800 49250 213 -66 57
49000 178 -49 227
48875 161 -49 7
48750 152 -39 51
48625 133 2
