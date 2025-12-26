　26日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9487枚だった。うちプットの出来高が5580枚と、コールの3907枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の698枚（6円安30円）。コールの出来高トップは5万1000円の578枚（70円高470円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　30　　　　　　　 1　　61000　
　　50　　　　　　　 1　　60000　
　　 3　　　 0　　　 1　　59000　
　　19　　　 0　　　 1　　58500　
　　86　　　 0　　　 1　　58000　
　　 1　　　　　　　 2　　57500　
　　87　　　+1　　　 2　　57000　
　　44　　　 0　　　 2　　56500　
　 262　　　 0　　　 3　　56000　
　 136　　　 0　　　 4　　55500　
　 160　　　 0　　　 5　　55000　
　　50　　　 0　　　 8　　54500　
　　 5　　　+6　　　14　　54375　
　　 8　　　+1　　　11　　54250　
　　 3　　　+5　　　14　　54125　
　 235　　　+1　　　14　　54000　
　　 2　　　+8　　　24　　53875　
　　32　　　+3　　　20　　53750　
　 257　　　+2　　　24　　53500　
　　55　　　+5　　　38　　53250　
　　 8　　　+9　　　40　　53125　
　 472　　　+9　　　51　　53000　
　　 7　　 +37　　　80　　52875　
　　46　　 +12　　　68　　52750　
　 411　　 +18　　　94　　52500　
　　 1　　 +32　　 110　　52375　
　　32　　 +10　　 110　　52250　
　　 2　　 +70　　 180　　52125　
　 359　　 +28　　 166　　52000　　1675 　　 -25　　　 1　
　　 4　　+102　　 238　　51875　
　　64　　 +69　　 250　　51750　
　　 5　　　　　　 241　　51625　
　 246　　 +68　　 298　　51500　　1035 　　　　　　　21　
　　 3　　 +84　　 330　　51375　
　　29　　 +97　　 380　　51250　　 925 　　　　　　　 6　
　　 5　　 +95　　 410　　51125　　 900 　　　　　　　 5　
　 578　　 +70　　 470　　51000　　 685 　　-270　　　41　
　　 8　　+130　　 525　　50875　　 655 　　　　　　　23　
　　17　　+130　　 590　　50750　　 650 　　-215　　　51　
　　24　　　　　　 760　　50625　　 625 　　　　　　　12　
　　29　　 +50　　 695　　50500　　 545 　　-115　　　78　
　　 1　　+110　　 805　　50375　　 470 　　-190　　　 3　
　　 2　　+275　　1040　　50250　　 455 　　-170　　 147　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 435 　　 -95　　　 5　
　　18　　+170　　1050　　50000　　 370 　　 -80　　 309　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 315 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 310 　　-100　　　40　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 268 　　　　　　　 2　
　　 8　　+220　　1430　　49500　　 257 　　 -78　　 236　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 240 　　　　　　　75　
　　 2　　　　　　1800　　49250　　 213 　　 -66　　　57　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 178 　　 -49　　 227　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 161 　　 -49　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 152 　　 -39　　　51　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 133 　　　　　　　 2　