　26日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2264枚だった。うちプットの出来高が1253枚と、コールの1011枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の172枚（1円安13円）。コールの出来高トップは6万円の257枚（2円高14円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　16　　　　　　　 4　　64000　
　　15　　　+1　　　 6　　63000　
　 102　　　+3　　　 8　　62000　
　　19　　　+2　　　10　　61000　
　 257　　　+2　　　14　　60000　
　　 9　　　+8　　　27　　59000　
　 116　　　+6　　　38　　58000　
　　38　　　+4　　　63　　57000　
　　48　　 +17　　　87　　56500　
　　 2　　 +20　　 102　　56250　
　　65　　 +13　　 114　　56000　
　　 2　　 +26　　 135　　55750　
　　20　　 +42　　 170　　55500　
　 106　　 +32　　 207　　55000　
　　 9　　 +46　　 247　　54750　
　　 7　　 +76　　 300　　54500　
　　54　　 +45　　 330　　54000　
　　 6　　　　　　 365　　53750　
　　15　　 +75　　 430　　53500　
　　21　　 +70　　 530　　53000　
　　 2　　+105　　 685　　52500　
　　22　　+145　　 870　　52000　
　　 1　　　　　　 995　　51750　
　　 1　　　　　　1055　　51625　
　　23　　　　　　1110　　51500　　1745 　　　　　　　 2　
　　 3　　　　　　1245　　51250　
　　29　　+185　　1300　　51000　　1465 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　1370　　50875　　1490 　　　　　　　 1　
　　 2　　　　　　1505　　50750　　1390 　　-185　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50625　　1420 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50500　　1335 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　50250　　1175 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　50125　　1175 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1150 　　-130　　　37　
　　　　　　　　　　　　　49875　　1045 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 985 　　-180　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 955 　　-125　　　28　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 920 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 770 　　-160　　　17　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 670 　　-110　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 655 　　　　　　　30　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 670 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 620 　　 -50　　　19　
　　　　　　　　　　　　　47875　　 595 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　47750　　 555 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　47625　　 535 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 525 　　 -80　　　59　
　　　　　　　　　　　　　47375　　 475 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 465 　　 -70　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 460 　　 -40　　 159　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 400 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 375 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 340 　　 -25　　　19　