日経225オプション2月限（26日日中） 6万円コールが出来高最多257枚
26日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2264枚だった。うちプットの出来高が1253枚と、コールの1011枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の172枚（1円安13円）。コールの出来高トップは6万円の257枚（2円高14円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
16 4 64000
15 +1 6 63000
102 +3 8 62000
19 +2 10 61000
257 +2 14 60000
9 +8 27 59000
116 +6 38 58000
38 +4 63 57000
48 +17 87 56500
2 +20 102 56250
65 +13 114 56000
2 +26 135 55750
20 +42 170 55500
106 +32 207 55000
9 +46 247 54750
7 +76 300 54500
54 +45 330 54000
6 365 53750
15 +75 430 53500
21 +70 530 53000
2 +105 685 52500
22 +145 870 52000
1 995 51750
1 1055 51625
23 1110 51500 1745 2
3 1245 51250
29 +185 1300 51000 1465 1
1 1370 50875 1490 1
2 1505 50750 1390 -185 2
50625 1420 4
50500 1335 8
50250 1175 5
50125 1175 2
50000 1150 -130 37
49875 1045 2
49750 985 -180 1
49500 955 -125 28
49250 920 12
49000 770 -160 17
48500 670 -110 9
48375 655 30
48250 670 6
48000 620 -50 19
47875 595 17
47750 555 15
47625 535 11
47500 525 -80 59
47375 475 2
47250 465 -70 4
47000 460 -40 159
46750 400 16
46500 375 9
46000 340 -25 19
