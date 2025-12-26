日経225オプション3月限（26日日中） 3万6000円プットが出来高最多33枚
26日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は120枚だった。うちプットの出来高が99枚と、コールの21枚を上回った。プットの出来高トップは3万6000円の33枚（93円）。コールの出来高トップは5万7000円の15枚（141円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 12 65000
1 -1 20 63000
1 95 59000
15 141 57000
1 +45 425 55000
1 1225 52250
1 1465 51500 2240 1
51000 1940 1
50750 1800 1
50500 1740 -195 1
45000 440 2
42000 250 -20 1
40000 180 1
39000 149 7
37000 110 1
36000 93 33
35000 82 -14 23
33000 69 1
31000 47 1
25000 21 1
22000 15 1
20000 11 0 22
10000 2 -1 1
株探ニュース
