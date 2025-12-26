　26日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は120枚だった。うちプットの出来高が99枚と、コールの21枚を上回った。プットの出来高トップは3万6000円の33枚（93円）。コールの出来高トップは5万7000円の15枚（141円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　12　　65000　
　　 1　　　-1　　　20　　63000　
　　 1　　　　　　　95　　59000　
　　15　　　　　　 141　　57000　
　　 1　　 +45　　 425　　55000　
　　 1　　　　　　1225　　52250　
　　 1　　　　　　1465　　51500　　2240 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1940 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1800 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50500　　1740 　　-195　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 440 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 250 　　 -20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 180 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 149 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 110 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　93 　　　　　　　33　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　82 　　 -14　　　23　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　69 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　47 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　21 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　15 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　11 　　　 0　　　22　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 2 　　　-1　　　 1　


株探ニュース