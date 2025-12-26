【↑】日経平均 大引け｜ 続伸、値がさ株の上昇や権利取りが牽引 (12月26日) 【↑】日経平均 大引け｜ 続伸、値がさ株の上昇や権利取りが牽引 (12月26日)



日経平均株価

始値 50527.13

高値 50941.89

安値 50527.13

大引け 50750.39(前日比 +342.60 、 +0.68％ )



売買高 16億2605万株 (東証プライム概算)

売買代金 3兆7289億円 (東証プライム概算)



■本日のポイント



１．日経平均は342円高と続伸、一時5万0900円台に上昇

２．12月期企業の権利付き最終売買日で配当・優待狙いの買いも

３．欧米はクリスマスで市場参加者は限られ、薄商い状態は続く

４．ソフトバンクＧ、ファストリ、アドテストなど値がさ株が高い

５．すかいらーくやキリンＨＤ、サッポロＨＤなどが堅調に推移



■東京市場概況



前日の米国市場では、米国市場はクリスマスの祝日のため休場。



東京市場では、日経平均株価は続伸。実質の年内最終売買日で配当や優待権利取りなどの動きもあり、一時530円を超える上昇となったが、商いは薄く後場はやや伸び悩む展開となった。



前日の欧米主要市場はクリスマスで休場だったが、東京市場は買い優勢でスタート。本日は12月期決算企業の権利付き最終売買日でもあり配当や優待狙いなどの買いが流入した。アドバンテスト<6857>やソフトバンクグループ<9984>、東京エレクトロン<8035>、ファーストリテイリング<9983>といった指数寄与度の高い値がさ株が上昇し、相場を押し上げた。AI・半導体関連銘柄などが高く、日経平均の上昇幅は一時530円を超え5万0900円台まで値を上げる場面があった。ただ、市場参加者は少なく薄商いのなか、上値を買う動きは限られ午後1時過ぎ以降はやや伸び悩む展開となった。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A>やレーザーテック<6920>、ディスコ<6146>、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525>が高く、任天堂<7974>やＩＨＩ<7013>が堅調。ＪＸ金属<5016>や住友金属鉱山<5713>が買われ、東洋エンジニアリング<6330>やＧＭＯインターネット<4784>、イビデン<4062>が値を上げた。12月期決算企業のすかいらーくホールディングス<3197>やキリンホールディングス<2503>、サッポロホールディングス<2501>などがしっかり。



半面、フジクラ<5803>や三菱重工業<7011>、東京電力ホールディングス<9501>が安く、サンリオ<8136>やみずほフィナンシャルグループ<8411>、ファナック<6954>、三井金属<5706>が下落。楽天グループ<4755>やキーエンス<6861>、イオン<8267>も値を下げた。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、ファストリ <9983>、ＳＢＧ <9984>、東エレク <8035>、イビデン <4062>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約343円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はフジクラ <5803>、ファナック <6954>、住友電 <5802>、信越化 <4063>、ホンダ <7267>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約47円。



東証33業種のうち上昇は14業種。上昇率の上位5業種は(1)その他製品、(2)情報・通信業、(3)海運業、(4)証券・商品、(5)小売業。一方、下落率の上位5業種は(1)非鉄金属、(2)ガラス・土石、(3)建設業、(4)鉱業、(5)金属製品。



■個別材料株



△ｆｏｎｆｕｎ <2323> [東証Ｓ]

1月29日を基準日として1株から3株に株式分割へ。

△カカクコム <2371> [東証Ｐ]

オアシスマネジメントが大量保有。

△アルピコＨＤ <297A> [東証Ｓ]

株主優待制度の導入を発表。

△農業総研 <3541> [東証Ｇ]

ＳＯＭＰＯによるTOB価格767円にサヤ寄せ。

△クスリアオキ <3549> [東証Ｐ]

記念配当や自社株買いなどを好感。

△ファインズ <5125> [東証Ｇ]

人材紹介のオルプラとＮｅｘｉｌを買収。

△東邦鉛 <5707> [東証Ｐ]

銀相場の最高値更新で投資マネーの流入続く。

△ダイワ通信 <7116> [東証Ｓ]

株式併合に伴い1株1200円でスクイーズアウトを実施。

△ＴＯＲＩＣＯ <7138> [東証Ｇ]

1億円弱分のイーサリアムの購入を発表。

△いつも <7694> [東証Ｇ]

TikTok Shopストア支援成果を公表。



▼ＦフォースＧ <7068> [東証Ｇ]

上期好決算も目先利益確定売り。

▼ナガイレーベ <7447> [東証Ｐ]

第1四半期減収減益。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)クスリアオキ <3549>、(2)ＧＭＯインタ <4784>、(3)カカクコム <2371>、(4)キオクシア <285A>、(5)コクサイエレ <6525>、(6)東邦鉛 <5707>、(7)Ｊディスプレ <6740>、(8)エイベックス <7860>、(9)芝浦 <6590>、(10)ブレインＰ <3655>。

値下がり率上位10傑は(1)ＡＣＣＥＳＳ <4813>、(2)住友電 <5802>、(3)ミガロＨＤ <5535>、(4)象印 <7965>、(5)ナガイレーベ <7447>、(6)Ａクリエイト <8798>、(7)日東紡 <3110>、(8)セック <3741>、(9)月島ＨＤ <6332>、(10)三井金属 <5706>。



【大引け】



日経平均は前日比342.60円(0.68％)高の5万0750.39円。ＴＯＰＩＸは前日比5.08(0.15％)高の3423.06。出来高は概算で16億2605万株。東証プライムの値上がり銘柄数は861、値下がり銘柄数は672となった。東証グロース250指数は677.73ポイント(1.45ポイント高)。



［2025年12月26日］





株探ニュース

