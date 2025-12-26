【コスプレ紅白歌合戦】





超メイク術で有名人が大人気キャラに変身！

さらに、紅組・白組にわかれて歌唱パフォーマンスで対決！

今回コスプレして登場してくださったのは・・・。

【白組コスプレ芸能人】＊出場順

・小島よしお 17点

・もう中学生 54点

・田中要次 69点

・サンプラザ中野くん 71点



【紅組コスプレ芸能人】＊出場順

・柏木由紀 72点

・大林素子 67点

・森香澄 94点

・土屋アンナ 66点

【ハーフタイムショー】

CUTIE STREET

白組211点 VS 紅組299点 で紅組の勝利でした！

【ゴチになります26 最終戦！大精算スペシャル】

ゴチ最終戦！！

ゲストは坂上忍さん、福原遥さん！

昨年に続き今年もクビは最大3人！！

生放送で涙の卒業式も…

バトル会場情報

【店名】キュイジーヌ エスト

【住所】東京都豊島区西池袋1-6-1 ホテルメトロポリタン25F

【電話番号】03-3980-5533

【営業時間】

ランチ 11:30〜15:00 （L.O.14:30）

ディナー 18:00〜22:00 （L.O.21:00）

※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。

【定休日】火曜日

【アクセス】



・JR「池袋駅」メトロポリタン口より徒歩1分

・JR「池袋駅」西口より徒歩3分

【お店紹介】

本格フランス料理をベースに素材の風味を引き立てるイタリア料理も加わり、魅力ある伊仏料理を提供します。“ART&RICH”をデザインコンセプトとし、気品のあるボルドーカラーを基調としたフォーマルで華やかな店内。上質なおもてなしと共に贅沢なひとときをぜひご堪能下さい。



結果発表

設定金額：4万円

自腹額：41万2500円 矢部浩之 食事代支払い

おみや：5万2200円 矢部浩之 おみや代支払い

1位岡村隆史（＋2800円）4万2800円2位増田貴久（＋3700円）4万3700円3位白石麻衣（＋3800円）4万3800円4位小芝風花（＋5700円）4万5700円4位坂上忍（＋5700円）4万5700円6位福原遥（＋6300円）4万6300円7位せいや（＋7200円）4万7200円8位高橋文哉（＋7600円）4万7600円最下位矢部浩之（＋9700円）4万9700円

>>ゴチレギュラー総支払額はこちら