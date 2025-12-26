CIO¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£½¼ÅÅ´ï¤È¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÁ´ÉôÆþ¤êÊ¡ÂÞ¡¢40%¥ª¥Õ¤Ï¤ªÆÀ¤¹¤®¤ë
³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç50¡ó¤È¹â¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¤¥Ù¥ó¥ÈŽ¢³ÚÅ·¥¹¡¼¥Ñ¡¼DEALŽ£¤ò³«ºÅÃæ¡£
ËÜÆü2025Ç¯12·î26Æü¤Ï¡¢¡ÖCIO ½¼ÅÅ²÷Å¬Ê¡ÂÞ 2026¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
½¼ÅÅ´Ä¶¤ò40¡ó¥ª¥Õ¤Ç°ìµ¤¤Ëºþ¿·¡ª CIO¤Î½¼ÅÅ²÷Å¬Ê¡ÂÞ¤¬1·î5Æü¤Þ¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¤è¡ª
CIO¤Î¹â½ÐÎÏ½¼ÅÅ´ï¤È¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡ÖCIO ½¼ÅÅ²÷Å¬Ê¡ÂÞ 2026¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î5Æü8»þ59Ê¬¤Þ¤Ç40¡ó¥ª¥Õ¤Ë¡ª ¥Ç¥¹¥¯ÍÑ¡¦»ý¤Á±¿¤ÓÍÑ¡¦¥±¡¼¥Ö¥ë¤Þ¤Ç°ì¼°¤½¤í¤¦4ÅÀ¥»¥Ã¥È¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¼ÂÍÑÅª¤ÊÊ¡ÂÞ¤Ç¤¹¤è¡ª
¥»¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤¬¡¢¡ÖNovaPort SOLO¶ 65W¡×¡£ºÇÂç65W½ÐÎÏ¡¦USB-C¡ß1¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó52.5¡ß30¡ß26.5mm¡¢Ìó74g¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤ò¼Â¸½¤·¤¿Ä¶¾®·¿½¼ÅÅ´ï¤Ç¤¹¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥×¥é¥°¼°¤Ç¥«¥Ð¥ó¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¼ý¤Þ¤ê¡¢³°½ÐÀè¤ä½ÐÄ¥»þ¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖNovaPort SLIM QUAD for DESK 67W¡×¡£¸ü¤µ16.8mm¤ÎÄ¶Çö·¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢USB-C¡ß3¡¢USB-A¡ß1¤Î4¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¡£Ã±¥Ý¡¼¥ÈºÇÂç67W¡¢¹ç·×65W¤ÇºÇÂç4ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤ÎNovaIntelligence¤Ë¤è¤êÅÅÎÏÇÛÊ¬¤Ï¼«Æ°ºÇÅ¬²½¡£ÉÕÂ°Ìó1.5mÅÅ¸»¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥Ç¥¹¥¯¾å¤ò½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó²½¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖFlat Spiral Cable C to C 1m¡×¤Î2ËÜ¥»¥Ã¥È¡£PD240WÂÐ±þ¡¦480Mbps¡£¼§ÀÐÆâÂ¢¤Ç±²´¬¤¾õ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢·ÈÂÓÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¹ç·×14,920±ß¤ÎCIOÀ½¿Íµ¤½¼ÅÅ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤¬¡¢¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤8ÊÂ¤Ó¤Î8,888±ß¤Ë¡ª 2026Ç¯ÅÙ¤Î½¼ÅÅ´Ä¶¤Ï¤³¤ì¤Ç°Â¿´¡ª
CIO¤Î¿Íµ¤½¼ÅÅ¥¢¥¤¥Æ¥à3¼ïÎà¡Ê½¼ÅÅ´ï2À½ÉÊ¡ÜUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë2ËÜ¡Ë¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤ÎÊ¡ÂÞ¡£¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¹ç·×14,920±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ê¤é40¡ó¥ª¥Õ¤Î8,888±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤«ÌÂ¤ï¤º¡¢»ý¤Á±¿¤ÓÍÑ¡¦¥Ç¥¹¥¯ÍÑ¡¦¥±¡¼¥Ö¥ë¤Þ¤Ç¡¢½¼ÅÅ´Ä¶¤ò°ìµ¤¤Ë´°À®¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª
¡ä¡äCIO¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¤³¤Á¤é
